بيتكوين تسجّل أدنى مستوياتها لعام ٢٠٢٢ حيث يقول أحد المحللين إن الرحلة إلى سعر محقق عند ٢٤ ألف دولار "ممكنة تمامًا"

تام شمس - الاثنين 9 مايو 2022 05:42 مساءً - سجّلت بيتكوين (BTC) سعرًا قياسيًا جديدًا منخفضًا لعام ٢٠٢٢ في ٩ مايو حيث واصلت أسواق العملات المشفرة البيع قبل افتتاح وول ستريت.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى أقل من ٣٦٧٠٠ دولار

أكدت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو الإنجاز الهبوطي القوي لزوج بيتكوين مقابل الدولار، والذي بلغ ٣٢٦٣٧ دولارًا على بيتستامب.

مع آخر دفعة لسلسلة من الخسائر في مايو، استمر الزوج في التداول بأقل من ٣٣٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه السطور، مع وصول الخسائر الأسبوعية الآن عند ١٥٪.

حيث قال مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، لمتابعي تويتر في واحدة من عدة منشورات في ذلك اليوم إن "بيتكوين تجتاح أدنى المستويات هنا، ربما تكون هذه هي السيولة التالية"، مضيفًا:

"يمكن أن نذهب نحو ٣٠-٣١ دولارًا أمريكيًا لأن هذه عقبة يومية، لكنني سأبحث عن صفقات الشراء في جميع أنحاء هذه المناطق."

تشكل ٣٠ ألف دولار مستوى أرضية شائعًا بين المعلقين، ولكن يعتقد البعض أن بيتكوين يمكن أن تغوص إلى ٢٥ ألف دولار أو حتى أقل.

من بين هذا الأسبوع، كان ديلان لوكلير، الذي حدد سعر بيتكوين المحقق - الإجمالي الذي تحركت فيه كل عملة مؤخرًا - كهدف محتمل.

حيث بدأ موضوع على تويتر في ٩ مايو بالقول: "إن تراجع عملة بيتكوين إلى السعر المحقق (متوسط ​​التكلفة على أساس السلسلة) ممكن تمامًا وكان متسقًا مع قيعان السوق السابقة في دورات السوق الهابطة".

"إن السعر المحقق هو ٢٤,٣ ألف دولار في الوقت الحالي."

وأضاف ليكلير أن مثل هذا الاستسلام كان "غير مرجح" دون أن يصاحب الضعف في الأسواق التقليدية. ومع ذلك، فقد وفر هذا العام هذا الزخم فقط.

شهدت بيتكوين بعض الدعم حول أدنى مستوياتها في عام ٢٠٢٢، وحتى الآن تجنبت إعادة اختبار أعمق للمستويات التي لم نشهدها منذ العام الماضي.

في غضون ذلك، قال المحللون في بورصة بيتفينكس الرئيسية في تصريحات خاصة لكوينتيليغراف: "لقد رأينا بيعًا متجددًا في بيتكوين وسوق التوكنات الأوسع حيث يستمر احتمال زيادة أسعار الفائدة وتدهور البيئة الاقتصادية في التأثير على الأصول الخطرة".

"في أوروبا، انخفضت الأسهم بشكل حاد، بعد أن شهدت بورصة ناسداك أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ يونيو ٢٠٢٠. وقد يضيف المستثمرون الخارجون من المراكز بعض الزخم إلى عمليات البيع المطولة التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية."

لونا تبرز بين هزيمة العملات البديلة

وسط عمليات بيع متسارعة، بدأت العملات البديلة أيضًا تفقد قيمة كبيرة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

تم تداول إيثريوم (ETH) بأقل من ٢٤٠٠ دولار لأول مرة منذ ٢٤ فبراير، بانخفاض ٧٪ في اليوم بما يتماشى مع غالبية العملات المشفرة العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية.

وكانت أكبر الخسائر الأسبوعية في المراكز العشرة الأولى من نصيب تيرا (LUNA)، التي تراجعت بنسبة ٢٧٪ على خلفية الجدل حول عملة تيرا يو إس دي (UST) المستقرة.

مخطط شمعة يوم واحد لزوج لونا مقابل الدولار (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.