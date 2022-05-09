مونيرو تتجنب هزيمة سوق العملات المشفرة، لكن سعر XMR لا يزال يواجه خطر انخفاض بنسبة ٢٠٪ بحلول يونيو

تام شمس - الاثنين 9 مايو 2022 05:42 مساءً - أظهرت مونيرو (XMR) مرونة مفاجئة في مواجهة السياسات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة التي دفعت أسعار معظم منافسيها من العملات المشفرة - بما في ذلك أفضل عملة، بيتكوين (BTC) - إلى الانخفاض الأسبوع الماضي.

أغلق سعر XMR الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة ٢,٣٧٪ عند ٢١٧ دولارًا، وفقًا لبيانات من باينانس. وبالمقارنة، أنتهت بيتكوين، التي تؤثر عادةً على سوق العملات المشفرة الأوسع، الأسبوع بانخفاض ١١,٥٥٪. كما انخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة، إيثريوم (ETH)، بنسبة ١١٪ في نفس الفترة.

مخطط الأسعار الأسبوعي لزوج مونيرو مقابل الدولار أمام زوج بيتكوين مقابل الدولار أمام زوج إيثريوم مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

في حين أن سوق العملات المشفرة خسر ١٦٣,٢٥ مليار دولار من تقييمه الأسبوع الماضي، بانخفاض حوالي ٩٪، زادت القيمة السوقية لعملة مونيرو بمقدار ٨٧,٧ مليون دولار، مما يشير إلى أن العديد من المتداولين قرروا البحث عن الأمان في هذه العملة التي تركز على الخصوصية.

XMR بالقرب من الدعم الحرج

بدأت مونيرو الأسبوع الجديد بعمليات بيع، مع انخفاض XMR بنحو ٤٪ إلى حوالي ٢٠٨ دولارات يوم ٩ مايو.

وقد أدى الانخفاض إلى اقتراب التوكن من مستوى الدعم الرئيسي - المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٥٠ أسبوعًا (الموجة الحمراء في المخطط البياني أدناه) بالقرب من ٢١٤ دولارًا. تتزامن الموجة أيضًا مع أرضية سعر أخرى - خط فيبوناتشي البالغ ٠,٦١٨ من المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي المرسوم من قاع تأرجح ٣٨ دولارًا إلى قاع تأرجح ٤٩١ دولارًا.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج مونيرو مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

ومن المثير للاهتمام أن انخفاض سعر XMR هو جزء من حركة تراجع بدأت في ٢١ أبريل من حوالي ٢٩٠ دولارًا. في المقابل، ظهر الانعكاس إلى الجانب السفلي وسط اختراق الوتد الهابط الذي يكون هدفه الصعودي حول ٤٩٠ دولارًا.

قد ينتج عن ذلك أي من هاتين النتيجتين: XMR تخترق ما دون التقاء الدعم حول ٢١٤ دولارًا لاختبار خط الاتجاه العلوي للإسفين كدعم، والذي يتزامن أيضًا مع المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠٠ أسبوع بالقرب من ١٦١,٥٠ دولارًا، أو ارتداد التوكن من التقاء الدعم ويستمر حركته نحو الهدف الفني الصاعد للإسفين بالقرب من ٤٩٠ دولار.

يبدو الاتجاه العام لسوق العملات المشفرة منحازًا نحو المضاربين على الانخفاض في بيئة سعر فائدة أعلى. هذا، إلى جانب ارتباط مونيرو الإيجابي غير المنتظم والمتسق مع بيتكوين، قد يؤدي في النهاية إلى انخفاض XMR، مما يؤدي إلى انخفاض نحو قمة الوتد حول ١٦٠ دولارًا في الربع الثاني، بانخفاض حوالي ٢٠٪ عن سعر اليوم.

ارتباط XMR ببيتكوين. المصدر: تريدينغ فيو

أساسيات XMR القوية

قد يشهد الإعداد الهبوطي لمونيرو فترة من الارتفاع الحاد في الأسعار مع اقتراب مونيرو من الانقسام الكلي المؤقت، والمقرر عقده في ١٦ يوليو.

من المتوقع أن يتم إصدار نسخة اختبارية من نفس الترقية التقنية في ١٦ مايو، وفقًا لما ورد في منشور على غيتهاب حول مونيرو. حيث أكد الفريق المسؤول عن المشروع أن الانقسام الكلي سيحسن أمان شبكة مونيرو مع خفض الرسوم.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الطلب على مونيرو في عام ٢٠٢٢ بسبب وعدها بتوفير إخفاء الهوية. على سبيل المثال، ظهر XMR كخيار عملات مشفرة بين مهاجمي برامج الفدية، حيث أظهرت دراسة سايفر تريد زيادة بنسبة ٥٠٠٪ في استخدام التوكن في عام ٢٠٢١.

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