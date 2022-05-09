مركز إيداع الأوراق المالية الهندي سيددعم مراقبته للسندات عن طريق بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 9 مايو 2022 05:42 مساءً - أطلقت مومباي منصة مراقبة الأمن والعهد المستندة إلى بلوكتشين.

أطلقت NSDL رسميًا منصة تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) يوم السبت خلال عرض الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها، جنبًا إلى جنب مع مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI). ومن المتوقع أن تعزز المنصة مراقبة الأمن والحوكمة في سوق سندات الشركات لتحقيق "مزيد من الانضباط والشفافية في السوق".

حيث أكد رئيس المجلس "مادهابي بوري بوتش" على شفافية بلوكتشين باعتبارها السبب الرئيسي لشعبية التكنولوجيا، لكنه أبدى تحفظًا بشأن فعاليتها الحالية من حيث التكلفة، مشيرًا إلى أن ميزة إخفاء الهوية لا تزال غير مرحب بها من قبل السلطات الهندية:

"هذا هو أكبر فارق بين مظاهر تكنولوجيا السجلات الموزعة الخاصة وما نشير إليه عمومًا بالعملات الرقمية للبنك المركزي حيث لا يتصور استخدام هذا الجانب من التكنولوجيا لأننا لا نرغب في عدم الكشف عن هويتنا."

ستتم صيانة الشبكة من خلال عقدتين، سيتحكم فيهما NSDL وسنترال ديسبوزيتوري سرفيسز ليمتد (CDSL)، وهو قسم في مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند. وحسبما حدد بوتش، ستتاح للكيانات الأخرى فرصة للانضمام إلى الشبكة وإنشاء عقدها في المستقبل.

NSDL هو أقدم مستودع إيداع في الهند، يتحكم في ٨٩٪ من سوق الأوراق المالية في البلاد. والآن، سيتم توقيع جميع بياناتها المخزنة مسبقًا في قواعد البيانات المركزية بشكل مشفر وختم زمني وإضافتها إلى دفتر السجلات.