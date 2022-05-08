هدف سعر بيتكوين الآن ٢٩ ألف دولار، وأحد المتداولين يحذر بعد هجوم على تيرا بقيمة ٢٨٥ مليون دولار

تام شمس - الأحد 8 مايو 2022 03:48 مساءً - استعدت بيتكوين (BTC) لميزة هبوطية نادرة للعودة يوم ٨ مايو بعد عمليات بيع خلال الليل جعلت السوق يقترب من أدنى مستوياته في يناير.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

بيتكوين تدور حول ٣٤٤٠٠ دولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو انخفاض زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ٣٤٢٠٠ دولار على بيتستامب، وتعافى لتداول أعلى بحوالي ٥٠٠ دولار في وقت كتابة هذه السطور.

وقد شهد الزوج دعمًا قصيرًا حول علامة ٣٦٠٠٠ دولار، لكن هذا قد أفسح المجال لأن السيولة الرقيقة في نهاية الأسبوع زادت من التقلب

كانت عمليات تصفية بيتكوين نفسها محدودة، حيث توقعت معنويات السوق منذ فترة طويلة تراجعًا أعمق بعد أسبوع مضطرب في أسواق الأسهم.

وقد واجهت البيانات من مورد المراقبة على السلسلة كوين غلاس عمليات تصفية على مدار ٢٤ ساعة لكل من بيتكوين وإيثريوم (ETH) التي بلغت حوالي ٨٠ مليون دولار.

مخطط تصفية العملات المشفرة. المصدر: كوين غلاس

بتحديث توقعاته للأسعار على المدى القصير، تصور المعلق الشهير على تويتر كريديبل كريبتو حدوث "تدفق" يصل زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ٢٩٠٠٠ دولار، وهو ما يمثل أدنى مستوى جديد في عام ٢٠٢٢.

وقد تكون العطاءات التي تقترب من ٣٠ ألف دولار، من بينها عروض متداول حيتان في بورصة بيتفينكس، مغرية للغاية لتركها شاغرة.

صاحب الزخم الهبوطي يوم ٨ مايو أخبار المتاعب في بروتوكول بلوكتشين تيرا. شهدت الشركة، التي تعهدت بشراء كميات غير محدودة من بيتكوين لدعم عملتها المستقرة بالدولار الأمريكي، تيرا يو إس دي (UST)، أول اختبار رئيسي لها حيث باع أحد المشاركين في السوق UST بقيمة ٣٠٠ مليون دولار تقريبًا.

وفي حين كان الاضطراب ضئيلًا، شهد UST لفترة وجيزة تآكل ربط عملتها بالدولار بنسبة تصل إلى ٠,٨٪.

وقد رد كايتانو مانفريني، المسؤول القانوني في منتدى الأعمال المشفرة البرازيلي غيما، على الأحداث: "كان هجوم اليوم على تيرا-لونا-UST متعمدًا ومنسقًا".

"تم تفريغ ٢٨٥ مليون من UST على كيرف وباينانس بواسطة لاعب واحد متبوعًا بصفقات بيع ضخمة على لونا ومئات من منشورات تويتر. منهجية مرحلية بالكامل. المشروع يزعج شخصًا ما. على الطريق الصحيح!"

ظل دو كوون، الشريك المؤسس لشركة تيرا والمعروف الآن بكل من مشترياته من بيتكوين والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، رائعًا بشكل واضح.

على الرغم من تصريحات كوون، فقد تم تداول UST بنحو ٠,٥٪ أقل من هدفها البالغ ١ دولار وقت كتابة هذه السطور، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

وفي تعليقات أخرى، اعترف مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، بأن الحدث "لم يكن يغذي الأسواق" ولكنه صنفه على أنه "شائعات".

حيث قال لمتابعي تويتر في جزء من تحديثه الأخير: "دعونا نرى كيف يتفاعل السعر هنا على بيتكوين لأننا نجتاح كل تلك الانخفاضات حاليًا، ويمتد قليلًا إلى الجانب السلبي".

يهدد المخطط البياني الأسبوعي نمط الانخفاض الغائب لمدة ثماني سنوات

وبإلقاء نظرة متوسعة، في غضون ذلك، لا يزال مخطط بيتكوين يبدو غير جذاب بالتأكيد.

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على الأطر الزمنية الأسبوعية، كان زوج بيتكوين مقابل الدولار على وشك الانتهاء من شمعته الأسبوعية الحمراء السادسة على التوالي - وهو أمر حدث مرة واحدة فقط من قبل في تاريخه في عام ٢٠١٤.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

تبع ذلك العام ذروة الانفجار لدورة النصف الأولى من بيتكوين وما تلاها من تراجع، تفاقم بسبب اختراق البورصة الرئيسية آنذاك إم تي غوكس.

وفي السابق، كانت عمليات الإغلاق الأسبوعية الأربعة المتتالية لبيتكوين باللون الأحمر قد وضعتها بالفعل في آخر موقف حدث بعد الهبوط بسبب كوفيد-١٩ في مارس ٢٠٢٠.

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