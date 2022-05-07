تقاريرٌ تفيد أن باينانس أوقفت خدمة مشتقات العملات المشفرة في إسبانيا

تام شمس - السبت 7 مايو 2022 12:57 مساءً - تقف باينانس كواحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة ثباتًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على الموافقة التنظيمية والتراخيص التشغيلية من المنظمين في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الجهد للعمل كمؤسسة مالية مرخصة بالكامل، توقفت البورصة عن تقديم خدمات مشتقات العملات المشفرة في إسبانيا حيث ورد أنها تنتظر موافقة الهيئة التنظيمية الإسبانية، Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

وحسبما يتضح من موقع باينانس الإسباني الرسمي، أزالت بورصة العملات المشفرة القائمة المنسدلة للمشتقات، والتي لا تزال متاحة في الإصدار العالمي. ووفقًا لمنشور الأخبار المحلي لا إنفورماسيون، فإن الخطوة لإخفاء عروض المشتقات في إسبانيا تأتي كطريقة للامتثال للمتطلبات التي حددتها CNMV، المعروفة أيضًا باسم اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية.

قائمة التنقل في إصدارات باينانس إسبانيا (أعلى) والعالمية (أسفل). المصدر: باينانس

تُظهر لقطة الشاشة أعلاه خيار "المشتقات" المفقود من النسخة الإسبانية، والذي من الواضح أنه متاح في النسخة العالمية. وفي حين تؤكد لقطة الشاشة نية باينانس تقديم الخدمات فقط بناءً على موافقة الجهات التنظيمية، أكد المزيد من التحقيق من كوينتيليغراف أن عناوين URL المتعلقة بالعروض المشتقة في إسبانيا - بما في ذلك بوابة العقود الآجلة والمعارك والمشتقات - تظل نشطة.

بوابة المشتقات النشطة على إصدار باينانس إسبانيا. المصدر: باينانس

ومع ذلك، اقترح التقرير المحلي أن باينانس ستعيد طرح خيار المشتقات فقط بعد تلقي الضوء الأخضر التنظيمي في شكل شهادة ضمان من بنك إسبانيا (BdE).

في يونيو ٢٠٢١، كشف الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو" عن خطط لتسريع نمو بورصة العملات المشفرة من خلال العمل مع المنظمين، قائلًا:

"نحن نريد الحصول على ترخيص في كل مكان. ومن الآن فصاعدًا، سنكون مؤسسة مالية".

تم إدراج باينانس، جنبًا إلى جنب مع بورصات العملات المشفرة الأخرى مثل كوين بيز وبيت تو مي، في "القائمة الرمادية" لـ CNMV، والتي تمنع المؤسسات من العمل ككيانات مرخصة بالكامل في المنطقة.