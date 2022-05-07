سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف تتمتع بوضع جيد يمكّنها من النمو بنسبة ٣٥٪ لتصبح صناعة بقيمة ١٣,٦ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٧

تام شمس - السبت 7 مايو 2022 12:57 مساءً - يعكس الاهتمام المتزايد بمجال التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) بين مستثمري اليوم، حيث يتوقع بحث جديد أن يصل حجم السوق الحالي البالغ ٣ مليارات دولار إلى ١٣,٦ مليار دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٧.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستستمر العوامل الرئيسية المرتبطة بطفرة التوكنات غير القابلة للإتلاف العالمية في التأثير على المشاركة المتزايدة للمؤثرين الرئيسيين ومجتمعات الألعاب والطلب المتزايد على الأعمال الفنية الرقمية.

ومن المثير للاهتمام أن شركة الأبحاث ماركتس آند ماركتس تتصور العديد من العوامل الأخرى التي ستساهم في النمو الهائل لسوق التوكنات غير القابلة للإتلاف، بما في ذلك حالات الاستخدام المتزايدة في إدارة سلسلة التوريد وتجارة التجزئة والأزياء.

اتجاهات السوق العالمية للتوكنات غير القابلة للإتلاف. المصدر: ماركتس آند ماركتس

بعض المحفزات الأخرى التي تتمتع بموقع جيد لتسريع نمو سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف هي مبادرات الميتافيرس من قبل قادة السوق الحاليين مثل عملاق الوسائط الاجتماعية ميتا وإضفاء الطابع الشخصي على التوكنات غير القابلة للإتلاف.

ففي نوفمبر ٢٠٢١، أفاد كوينتيليغراف عن الاهتمام المتزايد من جانب مستثمري آسيا والمحيط الهادئ (APAC) حيث ارتفعت عمليات البحث المحلية المتعلقة بالتوكنات غير القابلة للإتلاف في المنطقة. وقد أشارت ماركس آند ماركتس أيضًا إلى هذا الاتجاه:

"إن دول آسيا والمحيط الهادي آخذة في التوسع نحو التطورات المستمرة وإطلاق الأسواق في السوق المحددة لمنح المبدعين والمشترين فرصًا متساوية في النظام البيئي."

وأحد العوامل الرئيسية التي تُعزى إلى زيادة عمليات البحث عن التوكنات غير القابلة للإتلاف في بلدان مثل هونغ كونغ وسنغافورة والصين هو عدم وجود قبول تنظيمي لتداول العملات المشفرة أو تعدينها.

ومن المتوقع حاليًا أن تساهم أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف - المنصات التي تسمح للمستثمرين بشراء وبيع التوكنات غير القابلة للإتلاف - بأعلى مستوى في نمو نظام التوكنات غير القابلة للإتلاف البيئي. وفي حين أن اللاعبين الحاليين مثل أوبن سي يقودون هذا المجال الآن، بدأت بورصات العملات المشفرة مثل كوين بيز وباينانس في تقديم خدمات مماثلة لتبادل التوكنات غير القابلة للإتلاف في السوق المفتوحة.