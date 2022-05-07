ريدي غيمز تساعد المطورين على ترقية ألعابهم إلى ويب ٣

تام شمس - السبت 7 مايو 2022 12:48 صباحاً - ستطلق شركة ريدي غيمز، التي توفر أدوات المطورين والمبدعين لمجتمع ويب ٣، نظامًا بيئيًا جديدًا بهدف تحفيز منشئي ألعاب ويب ٢ على استكشاف ويب ٣ والتحول إلى ويب ٣ بأقل وقت للتطوير والتكلفة أثناء توزيع الألعاب "كالمعتاد" من خلال متاجر التطبيقات التقليدية.

أعلنت الشركة يوم الجمعة عن إطلاق النظام البيئي الذي سيشمل توكن AURA ومجموعة من أدوات المطورين، والتي تهدف بشكل خاص إلى إدخال ألعاب ويب ٢ المحمولة في ويب ٣ بما يتوافق مع قواعد متاجر تطبيقات أبل وغوغل. وتدعي شركة ريدي غيمز أن هذه العملية استغرقت خمسة أيام فقط في إصدار ألفا للنظام البيئي. وحسبما يذكر الإصدار:

"تتيح القدرة على الدمج السريع لتوكن الخدمة المشترك- $ AURA- للمطورين بدء البث المباشر بسلاسة مع لعبة ويب ٣ المتوافقة، والحصول على تعلم فوري حول كيف يمكن لألعاب الويب ٣ أن تحقق قيمة لمحفظة الألعاب الخاصة بهم"

وسيسمح النظام البيئي أيضًا للفنانين بإنشاء وتحميل أنماط وأدوات ليتم شراؤها وتداولها داخل ألعاب ريدي غيمز، بينما سيتم مكافأة اللاعبين "بطريقة غير مباشرة".

بعض اتحادات الألعاب الرئيسية، بما في ذلك ناك كلوب التي يبلغ تكوينها خمسة ملايين شخص، قد دخلت بالفعل في شراكة مع ريدي للمشاركة في النظام البيئي. كما أكد إيثان كيم، الشريك المؤسس والشريك في هاشد، الشراكة قائلًا:

"نحن متحمسون للشراكة مع ريدي في بناء نظام ألعاب ويب ٣ المحمول الرائد ونظام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. إلى جانب قدرة ريدي على دمج مجموعة واسعة من الألعاب والمحتوى بسلاسة، فإن فهمهم المتعمق للمطورين ومجتمعات المبدعين واللاعبين سيسرع من الاعتماد الجماعي للألعاب القائمة على بلوكتشين".

كما هو محدد في الأسئلة الشائعة الخاصة بشركة ريدي، لا يتم حظر الألعاب المستندة إلى بلوكتشين من متاجر تطبيقات أبل وغوغل في حد ذاتها. يعني الامتثال لقواعد أبل وغوغل أنه يجب على مزودي خدمة المنصة للتطبيق الحصول على عمولتهم من أي عمليات شراء داخل اللعبة مدعومة من التوكنات غير القابلة للإتلاف، ويجب على منشئي الألعاب تجنب الروابط داخل التطبيق التي تؤدي إلى وسائل خارجية لشراء الأصول داخل اللعبة.