معاقبة خدمة خلط العملات المشفرة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية لدورها في اختراق أكسي إنفينيتي

تام شمس - الجمعة 6 مايو 2022 11:55 مساءً - أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أنه يفرض عقوبات على خدمة خلط العملات المشفرة بليندر.آي أو لدوره في غسيل العائدات من اختراق جسر رونين التابع لشركة أكسي إنفينيتي. وقد تم التعرف على المتسللين الكوريين الشماليين الذين ترعاهم الدولة لازاروس غروب كمنفذي الهجوم.

حيث قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نلسون، في بيان:

"اليوم، ولأول مرة على الإطلاق، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على خدمة خلط عملات افتراضية. [...] نحن نتخذ إجراءات ضد النشاط المالي غير المشروع من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ولن نسمح للسرقة التي ترعاها الدولة والعوامل المساعدة لغسيل الأموال بأن تمر دون رد".

بموجب العقوبات، يتم حظر جميع ممتلكات بليندر.آي أو في الولايات المتحدة أو الموجودة في حوزة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عالج بليندر.آي أو ٢٠,٥ مليون دولار من أصل ٦٢٠ مليون دولار تقريبًا مسروق من لعبة من أجل الربح تتخذ من فيتنام مقرًا لها في شكل حوالي ١٧٣٦٠٠ إيثريوم (ETH) و٢٥,٥ مليون يو إس دي كوين (USDC). اكتشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا أثناء تحقيقه أن بليندر.آي أو سهّلت غسل الأموال لمجموعات برامج الفدية المرتبطة بروسيا بما في ذلك تريكبوت وكونتي وريوك وسودينوكيبي وغاندكراب. كان موقع بليندر.آي أو الإلكتروني غير متصل وقت كتابة هذه السطور.

حيث أضافت وزارة الخزانة أيضًا عناوين أربع محافظ استخدمتها مجموعة لازاروس لغسل بعض الأموال المسروقة إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين.