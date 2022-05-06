وسط ضجة العملات المشفرة، أنشأت وحدة الحل السحابي من غوغل فريق ويب ٣

تام شمس - الجمعة 6 مايو 2022 11:55 مساءً - أعلنت وحدة الحل السحابي في غوغل يوم الجمعة عن تشكيل فريق داخلي لبناء خدمات لمطوري بلوكتشين وأولئك الذين يقومون بتشغيل التطبيقات المستندة إلى بلوكتشين. يأتي ذلك وسط زيادة في الاهتمام والنشاط واعتماد أدوات العملات المشفرة وويب ٣ من القطاعات التقليدية للاقتصاد.

بنية ويب ٣ التحتية للمستقبل

بحسب ما ورد أخبر نائب رئيس غوغل كلاود، أميت زافري، فريقه في رسالة بريد إلكتروني يوم الجمعة بهدف جعل غوغل كلاود بلاتفورم الخيار الأول للمطورين في ويب ٣. غوغل كلاود هي مجموعة خدمات الحوسبة السحابية للشركة، والتي تعمل عليها جميع المشاريع المتعلقة بغوغل.

ووفقًا لسي إن بي سي، ذكر بريده الإلكتروني: "في حين أن العالم لا يزال مبكرًا في احتضان ويب ٣، فهو سوق يُظهر بالفعل إمكانات هائلة مع العديد من العملاء يطلبون منا زيادة دعمنا لتقنيات ويب ٣ والعملات المشفرة ذات الصلة."

يظهر فريق داخلي يركز بشكل حصري على تطوير ويب ٣ التزام غوغل بالابتكار الذي نراه في المجال. كما يأتي بعد إنشاء فريق الأصول الرقمية في يناير، والذي كان نتيجة للاهتمام الهائل بالتوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs.

وأضاف زافيري أن التحركات المستقبلية لغوغل قد تستلزم نظامًا يبسط إمكانية الوصول إلى بيانات بلوكتشين، بالإضافة إلى عملية مبسطة لبناء وتشغيل العقد المستندة إلى بلوكتشين للمعاملات. ظهرت إعلانات الوظائف الجديدة المزعومة على أداة غرو الداخلية في غوغل.

ومع ذلك، هناك من لا يعتقد أن اهتمام غوغل بويب ٣ يستحق العناء. حيث غرد مهندس البرمجيات الأمريكي المعروف، غرادي بوتش، عن خيبة أمله وقال إنه إهدار للموارد.

شارك بوتش في تطوير لغة النمذجة الموحدة، والتي قدمت تصورًا قياسيًا عالميًا لتصميم أنظمة البرامج.

التكنولوجيا الكبيرة والويب ٣

غوغل ليست شركة "التكنولوجيا الكبيرة" العملاقة الوحيدة التي تتطلع إلى مستقبل البنية التحتية اللامركزية. حيث بدأ اللاعبون الرئيسيون في الصناعة مثل ميتا وأمازون أيضًا دخولهم إلى المجال بمشاركة الميتافيرس واهتمام التوكنات غير القابلة للإتلاف.

ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه مجموعة التكنولوجيا الكبيرة يكمن في روح موقع ويب ٣ الذي يدخلون إليه. تم بناء عالم العملات المشفرة من خلال أساليب لا مركزية، من نظير إلى نظير، والتي تجاوزت المراقبة وجمع البيانات من شركات مثل غوغل.

وبالنسبة لأولئك الذين يتفاعلون مع المجال بقصد المزيد من الحرية في العالم الرقمي، قد يكون دخول عمالقة مثل غوغل وميتا مدعاة للقلق. ومع ذلك، وفقًا لمقابلة مع زافري وسي إن بي سي، تهدف خطط غوغل الأولية إلى المساعدة في تبني تقنيات ويب ٣ المبتكرة.

حيث قال: "نحن لا نحاول أن نكون جزءًا من موجة العملات المشفرة هذه بشكل مباشر". "نحن نقدم تقنيات للشركات لاستخدام الطبيعة الموزعة لويب ٣ والاستفادة منها في أعمالها ومؤسساتها الحالية."

وفي الوقت الحالي، تتضاءل خدمات السحابة الخلفية من غوغل مقارنة بخدمات أمازون ومايكروسوفت. سيساعد هذا الفريق الجديد في تعزيز النمو في هذا المجال، حيث يمكن أن تشمل العروض المبكرة إدارة أفضل للعقدة وبرامج بيانات قائمة على بلوكتشين عبر تطبيقات الطرف الثالث.

قد يكون هذا مجرد بداية لبصمة غوغل في المجال اللامركزي. وإذا تمكنت غوغل من التخلي عن المركزية المفرطة، فقد يكون رهانها على الدخول إلى عالم ويب ٣ كبيرًا.