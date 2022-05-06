تقنية بلوكتشين ستدعم إنتاج الماس من دي بيرز

تام شمس - الجمعة 6 مايو 2022 06:48 مساءً - أطلقت شركة تعدين الماس العالمية دي بيرز منصة مدعومة من بلوكتشين لإدارة إنتاج الماس وتوزيعه.

وتعمل الشركة منذ فترة طويلة على نظام بلوكتشين لتتبع وتسجيل وإدارة تعدين الماس وإنتاجه وتوزيعه في جميع أنحاء العالم. تم تجريب واختبار منصة "تراكر" لأول مرة في عام ٢٠١٨، وأطلقت الشركة أخيرًا المنصة على نطاق واسع لخدمة صناعة تعدين الماس الأوسع.

قامت دي بيرز بالفعل بدمج النظام في عملياتها العالمية وتقدر أن ٢٥٪ من إنتاج الماس من حيث القيمة مسجلة على "تراكر" لأول ثلاث فعاليات Sight لعام ٢٠٢٢. في صناعة الألماس، يعد Sight مصطلحًا جماعيًا لحدث البيع ومجموعة كبيرة من الماس للشراء.

وستتيح المنصة لمنتجي صناعة الألماس وتجار التجزئة الوصول إلى سجلات منع التلاعب بمصدر الماس. سيستفيد مقيمي فعاليات Sight، وهي الشركات المرخص لها بالمشترين بالجملة للماس الخام، من السجل الثابت لأوراق اعتماد الماس، والتي بدورها ستوفر لتجار التجزئة ضمانًا إضافيًا لنسب الماس ومنشأه.

روجت دي بيرز لأداء المنصة لتكون قادرة على التوسع لتلبية فترات الإنتاج العالي. وستتمكن "تراكر" من تسجيل مليون ماسة أسبوعيًا على المنصة، وهي ترقية رئيسية للمنصات المركزية التي تعرضت لانتقادات بسبب معاناتها مع كميات كبيرة من البيانات التي تسببت تاريخيًا في اختناقات في هذه العملية.

كما هو الحال مع العديد من الأنظمة التي تعمل بنظام بلوكتشين، ستسمح "تراكر" للشركات والمستخدمين بالتحكم في الإذن واستخدام البيانات الماسية والوصول إليها. ينخفض ​​هذا إلى المستوى الفردي، مع إعطاء كل مستخدم نسخته الموزعة من المنصة، تمامًا مثل مشغل العقدة التقليدي في شبكات بلوكتشين الأخرى.

الخصوصية والأمن أمران أساسيان للعملية المستمرة لصناعة الماس. ويضمن نظام "تراكر" القائم على بلوكتشين أن كل معاملة على المنصة غير قابلة للتغيير، مما يزيل خطر التلاعب بالبيانات بينما يتحرك الماس عبر سلسلة القيمة.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بيرز، بروس كليفر، إن إطلاق "تراكر" في الصناعة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح حيث يتغير سلوك المستهلك ليتوافق مع عمليات الحفظ والعمليات الصديقة للبيئة.

ويأمل كليفر أن يرى التكنولوجيا تضمن ثقة أكبر في الماس الطبيعي وأن تصبح حافزًا "للتحول التكنولوجي الذي سيعزز المعايير ويرفع التوقعات لما نحن قادرون على تقديمه لعملائنا النهائيين".

ومن المثير للاهتمام أن جنوب إفريقيا كانت الدولة الوحيدة التي شهدت زيادة في إنتاج الماس الخام في عام ٢٠٢٠ وفقًا لتقرير AWDC وباين بينما شهدت بوتسوانا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية انخفاضًا طفيفًا.

ويعتقد وزير المعادن والطاقة في بوتسوانا ليفوكو مواجي أن نظام "تراكر" سيساعد الصناعة على الاستمرار في التغلب على حالة عدم اليقين الاقتصادي التي نجمت عن جائحة كوفيد-١٩.

"الثقة في منشأ الماس مهمة للغاية ونتطلع إلى رؤية طرح هذا البرنامج الجديد لتقديم فوائد جديدة لصناعة الألماس وإعطاء مزيد من الضمانات للمستهلكين."

لقد لعبت تقنية بلوكتشين بالفعل دورًا كبيرًا في تحول صناعة اللوجستيات وسلسلة التوريد العالمية - حيث تتبنى أكثر من نصف الشركات المدرجة في فوربس بلوكتشين ٥٠ التكنولوجيا لتطوير أنظمة ومنصات جديدة.