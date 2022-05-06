ثيتا لابز تخطط لمساعدة سوني على إطلاق التوكنات غير القابلة للإتلاف ثلاثية الأبعاد المتوافقة مع شاشة العرض الواقعي المكاني

تام شمس - الجمعة 6 مايو 2022 06:48 مساءً - تتعاون مجموعة سوني إلكترونيكس اليابانية مع شبكة توصيل الفيديو القائمة على بلوكتشين "ثيتا لابز" لإطلاق التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) التي يمكن عرضها في الواقع المختلط من خلال شاشة عرض الواقع المكاني من سوني، وهي شاشة تتيح للأشخاص إدراك الأشياء ثلاثية الأبعاد دون استخدام الملحقات التقليدية للعرض ثلاثي الأبعاد.

تتعقب شاشة العرض الواقعي المكاني حركة العين وتضبط العرض أثناء تحرك المشاهد، مما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة ثلاثية الأبعاد. وبهذا، يعتقد ميتش ليو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ثيتا لابز، أن التوكنات غير القابلة للإتلاف والميتافيرس لديها الآن "إمكانات هائلة" للتصور ثلاثي الأبعاد.

وأشار ليو أيضًا إلى أنه في الوقت الحالي، تتكون صناعة التوكنات غير القابلة للإتلاف من صور ومقاطع فيديو ثنائية الأبعاد. ومع ذلك، يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة ثيتا لابز أن "الميتافيرس هو بالفعل ثلاثي الأبعاد." وهذا يعني أن هناك حاجة لتمكين المستخدمين من "تصور وعرض عناصر التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بهم بطريقة لها حضور مادي."

ووفقًا لنيك كولسي، أحد المسؤولين التنفيذيين في سوني إلكترونيكس، فإن إصدار التوكنات غير القابلة للإتلاف هو وسيلة لإظهار قدرات تقنية عرض الواقع المكاني الجديدة من سوني لعشاق التوكنات غير القابلة للإتلاف والمتحمسين لها. وأوضح أنه:

"يمكن للمستهلكين الآن الاستمتاع بتجربة الجيل التالي ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات ثلاثية الأبعاد. تعد تقنيات التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بثيتا هي أحدث طريقة يمكننا من خلالها إظهار اعتمادنا السريع للتكنولوجيا الصديقة للميتافيرس".

ستقوم سوني وثيتا بإطلاق التوكنات غير القابلة للإتلاف يسمى ذا تيكي غاي وهو قناع تيكي ثلاثي الأبعاد. سيتم سكك ١٠ فقط من هذه التوكنات غير القابلة للإتلاف. وفي حين تم تصميم توزيع التوكنات غير القابلة للإتلاف خصيصًا للعرض ثلاثي الأبعاد، ستتوفر أيضًا إصدارات ثنائية الأبعاد.