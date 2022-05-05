مفوض هيئة تداول السلع الآجلة يعيّن مدير مجموعة بورصة شيكاغو التجارية الذي يتمتع بخبرة في مجال العملات المشفرة كمستشار رئيسي

تام شمس - الخميس 5 مايو 2022 11:55 مساءً - أعلنت كريستين جونسون، وهي واحدة من خمسة مفوضين يعملون حاليًا في هيئة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة، أو CFTC، أن مدير تنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية لديه خبرة في العملات المشفرة سينضم إلى موظفيها.

وفي إعلان يوم الخميس، قال جونسون إن بروس فكرت سيكون مستشارها الرئيسي في هيئة تداول السلع الآجلة ابتداءً من ١ يونيو. عمل فكرت كمدير تنفيذي ومستشار عام مشارك في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية لأكثر من ثماني سنوات، حيث كان مستشارًا تنظيميًا رئيسيًا لقضايا تشمل الأصول الرقمية. وخلال الفترة التي قضاها في سوق المشتقات، قام بتنظيم الأسعار المرجعية للعملات المشفرة وساعد في تطوير المنتجات المالية بما في ذلك مشتقات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

وقد تم ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر ٢٠٢١، وأدى جونسون اليمين الدستورية في غضون أيام من شغل كل من كريستي غولدسميث روميرو وسامر ميرسينغر مقاعد المفوضين الشاغرة الأخرى في هيئة تداول السلع الآجلة في مارس ٢٠٢٢ - عادةً ما يكون للوكالة الحكومية خمسة مفوضين في لجنتها. بالإضافة إلى فكرت، أعلن جونسون أن ليليان كاردونا وناتاشا روبنسون كوتس ستنضمان إلى طاقم عملها كمستشارين مؤقتين كبار.

على الرغم من أن المفوض السابق داون ستمب أخبر كوينتيليغراف سابقًا أن هيئة تداول السلع الآجلة "لا تنظم الأصول المشفرة حتى لو كانت سلعًا"، فإن وجود موظفين لديهم خبرة في العملات المشفرة قد يؤثر على تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الحالي، تتعامل هيئة الأوراق المالية والبورصات والاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وهيئة تداول السلع الآجلة وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، مع القضايا التي تتعامل مع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك التنظيم والتنفيذ. ومع ذلك، غالبًا ما يكون لكل وكالة مطالبات قضائية مختلفة، مما يؤدي إلى اتباع نهج تنظيمي مختلط ينتقده العديد من قادة الصناعة.