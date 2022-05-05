سعر بيتكوين يصل إلى أدنى مستوياته خلال ١٠ أسابيع حيث أصبح ارتفاع ٤٠ ألف دولار بمثابة "مصيدة سيئة للمضاربين على الصعود"

تام شمس - الخميس 5 مايو 2022 11:55 مساءً - وصلت بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين بعد ذلك يوم ٥ مايو حيث شهد التداول في وول ستريت عودة التقلبات بقوة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

مؤشر الدولار الأمريكي يحتفل مع تراجع الأسهم والعملات المشفرة

رسمت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو صورة مقلقة للمتداولين حيث انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ٣٦٥٢٠ دولارًا على بيتستامب.

للحد من الخسائر، التي بلغت ٨,٣٪ في وقتٍ ما، ارتدت عملة بيتكوين فقط عند السعر الذي شوهد آخر مرة يوم ٢٤ فبراير من هذا العام.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، جاء الأداء جنبًا إلى جنب مع الفوضى في الأسواق الأمريكية حيث تخلت الأسهم عن المكاسب السابقة لتقلب الاتجاه الهبوطي في التوقعات الاقتصادية. وهكذا بدا أن زيادات أسعار الفائدة "المسعرة" من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت نوعًا من التضليل.

حيث رد المتداول المشهور تشيدز خلال اليوم: "كسر بيتكوين أدنى من ٣٧ ألفًا بعد مصيدة سيئة للمضاربين على الصعود يوم أمس. وهو درسٌ جيد للكثيرين الذين يواصلون الإصرار على محاربة هذا الاتجاه".

في وقت كتابة هذه السطور، تم تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار بحوالي ٣٧٠٠٠ دولار، بعد أن استعاد جزء متواضع من الأرض تم التخلي عنه في أول ساعتين من جلسة وول ستريت. وبالمقارنة، انخفض مؤشر ناسداك ١٠٠ بنسبة ٤,٥٪، بينما انخفض مؤشر إس وبي ٥٠٠ بنسبة ٣,٢٪.

حتى الأخبار التي تفيد بأن بروتوكول بلوكتشين تيرا قد اشترى عملاقًا بقيمة ١,٥ مليار دولار من بيتكوين لدعم عملة تيرا يو إس دي (UST) المستقرة فشلت في تحسين الحالة المزاجية.

حيث علق مضيف البودكاست بريستون بيش مع عودة الاستقرار النسبي: "هل يمكنك أن تتخيل مدى كارثة ذلك على مصداقية البنك المركزي (الثقة في نظام الأوراق المالية) إذا استمرت سوق الأسهم هذه في التفكك في الأسابيع المقبلة وتحتاج إلى عكس السياسة بقوة في غضون شهر أو شهرين. الثقة في حالة من الفوضى بالفعل ...".

كان الإجراء نعمة للدولار الأمريكي، في غضون ذلك، كما هو موضح في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حيث عكس الخسائر السابقة لإعادة اختبار أعلى مستوياته منذ عشرين عامًا.

وقف مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من ١٠٤ وقت كتابة هذه السطور، بارتفاع ١,٢٪ خلال اليوم.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

المضاربون على الصعود يشعرون بالضغط أكثر منذ يناير

وسط الفوضى، تلقت النظريات الصعودية السابقة على بيتكوين والتي تغطي الأطر الزمنية الأطول اختبارًا رئيسيًا خاصًا بها.

ومن بينها كان ذلك استنادًا إلى حجم رصيد بيتكوين (OBV).

حجم رصيد بيتكوين، وهو مقياس الحجم التراكمي المستخدم لتحديد ضغوط البيع والشراء، دعا في الواقع إلى ارتفاع سعر بيتكوين منذ أدنى مستوياته عند ٣٢٠٠٠ دولار في يناير، حسبما ادعى حساب تويتر الشهير IncomeSharks في وقت سابق يوم ٥ مايو.

أعطت سلسلة من الانخفاضات المرتفعة منذ ذلك الحين الانطباع بأنه يمكن تجنب حدوث انخفاض خطير بناءً على بيانات حجم رصيد بيتكوين.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، مع ذلك، فإن الأسعار المستهدفة عند ٣٠ ألف دولار أو أقل في الأشهر المقبلة ارتفعت فقط في الأسابيع القليلة الماضية.

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