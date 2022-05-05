لونا فاونديشن غارد تحصل على ٣٧٨٦٣ بيتكوين إضافية كجزء من إستراتيجية الاحتياطي

تام شمس - الخميس 5 مايو 2022 11:55 مساءً - قامت لونا فاونديشن غارد (LFG)، وهي منظمة غير ربحية مقرها سنغافورة مرتبطة بالنظام البيئي تيرا لونا، بجمع ١,٥ مليار دولار أخرى لتوسيع احتياطياتها الضخمة بالفعل من بيتكوين (BTC).

وقد سمحت الزيادة للونا فاونديشن غارد بالحصول على ٣٧٨٦٣ بيتكوين عبر مقايضات خارج البورصة مع وسيط جينيسيس تريدينغ وعملية شراء إضافية من ثري آروز كابيتال، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة. وقد كشفت الشركة يوم الخميس أن التفاصيل المحددة للصفقة تضمنت مقايضة بدون وصفة طبية بقيمة ١ مليار دولار مع جينيسيس مقابل ١ مليار دولار في UST و٥٠٠ مليون دولار من بيتكوين من ثري آروز كابيتال، حسبما كشفت الشركة يوم الخميس.

تمتلك لونا فاونديشن غارد الآن ما يقرب من ٣,٥ مليارات دولار من بيتكوين، مما يجعلها من بين أفضل ١٠ مالكيها في العالم، وفقًا لسي إن بي سي.

مع عملية الشراء الأخيرة، يقترب لونا فاونديشن غارد من هدفها المتمثل في تجميع ما يصل إلى ١٠ مليارات دولار من بيتكوين لدعم العملة الخوارزمية المستقرة يو إس تيرا، والتي تُعرف أيضًا باسم UST. حسبما أفاد كوينتيليغراف، اشترت لونا فاونديشن غارد ما قيمته ١٣٩ مليون دولار من بيتكوين في أواخر مارس، بعد شهرين تقريبًا من بدء الشركة في جمع كميات كبيرة من الأصول الرقمية.

حيث صرح دو كوون، الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم لابز، أن هدفه هو بناء مخبأ بيتكوين ينافس ساتوشي ناكاموتو، منشئ الأصول الرقمية الاسم المستعار.

برزت UST باعتبارها أكثر العملات المستقرة الخوارزمية شيوعًا بقيمة سوقية تزيد عن ١٨,٦ مليار دولار، وفقًا لكوين ماركت كاب. تمتلك تيثر (USDT) يو إس دي كوين (USDC) فقط قيمة سوقية أعلى وعرض متداول أكبر.