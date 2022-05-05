الرقم يرتفع: ثلث البريطانيين يشترون العملات المشفرة وفقًا لتقرير كوين بيز

تام شمس - الخميس 5 مايو 2022 05:41 مساءً - تعمل تقنية ارتفاع رقم بيتكوين (BTC) على تعزيز اعتماد العملات المشفرة في المملكة المتحدة. ويشتري المزيد والمزيد من البريطانيين العملات المشفرة وفقًا لقطعة بحثية من كوين بيز أجرتها كوالتريكس.

وتشير النتائج الرئيسية إلى أن ٣٣٪ من البريطانيين يمتلكون العملات المشفرة، ارتفاعًا من ٢٩٪ في أكتوبر ٢٠٢١. بالإضافة إلى أن أكثر من نصف أو ٦١٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتزمون زيادة ممتلكاتهم خلال الـ ١٢ شهرًا القادمة.

وقد أبرز التقرير أيضًا أن بيتكوين هي ملك العملات المشفرة بين المستهلكين في المملكة المتحدة لأنها العملة المشفرة الأكثر شيوعًا. تمتلك إيثريوم (ETH) ٥٢٪ ممن شملهم الاستطلاع باستخدام دوجكوين (DOGE) وباينانس كوين (BNB) بنسبة ٣٤٪ و٣٣٪ على التوالي.

وسوق الأفراد ليس هو المهتم بالعملات المشفرة: يبدو أيضًا أن خزانة صاحبة الجلالة تريد المشاركة على الرغم من حركة سعر بيتكوين البطيئة. حيث جذب قرار وزارة خزانة صاحبة الجلالة بإنشاء توكن غير قابل للإتلاف ملكي بحلول الصيف انتباه مجتمع العملات المشفرة في أبريل، وسط نقاش حول تنظيم عملات مستقر في المملكة المتحدة.

وقد أخبر متحدث باسم كوين بيز كوينتيليغراف أن السكان البالغ عددهم ٦٧ مليون بريطاني ينشئون "مركزًا أوروبيًا رائدًا للاستثمار في العملات الرقمية"، وسلط الضوء على أن هناك نسبة متزايدة من الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الأصول.

"تشير أعمال الاستطلاع الأخيرة إلى أن اتجاه التبني قد يستمر، مع مشاركة العديد من الطموحات لتوسيع حجم وتنويع محافظهم."

ومضيفًا ملاحظة تحذيرية، اقترح المتحدث أنه "من الواضح أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به حول تعزيز الفهم والوعي بهذه الأصول".