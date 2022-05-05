سعر أفالانش يرتد بنسبة ٢٥٪ خلال خمسة أيام بينما يختبر سعر AVAX مستوى رئيسيًا - فهل هناك انتعاش كبير في المستقبل؟

تام شمس - الخميس 5 مايو 2022 05:41 مساءً - انتعش أفالانش (AVAX) بقوة بعد خمسة أيام من اختبار منطقة انعطاف رئيسية كدعم لها، والآن يواجه زوج AVAX مقابل الدولار إمكانية استمرار حركة التصحيح الصعودي في الربع الثاني.

حركة تزيد عن ٣٠٪ بالمضي قدمًا؟

ارتفع سعر AVAX إلى ما يقرب من ٦٩,٥٠ دولارًا يوم ٥ مايو من حوالي ٥٥ دولارًا يوم ٣٠ أبريل، بزيادة قدرها ٢٥٪.

ومن المثير للاهتمام، أن حركة ارتداد AVAX ظهرت داخل نفس منطقة الدعم (نطاق ٥٤-٦٠ دولارًا) التي سبقت ارتفاعًا بنسبة ١٠٠٪ و١٧٥٪ في جلسة يناير ٢٠٢٢ - أبريل ٢٠٢٢ وجلسة أكتوبر ٢٠٢١ - نوفمبر ٢٠٢١، على التوالي.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج AVAX مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

بالإضافة إلى ذلك، فإن خط الاتجاه السفلي لنموذج القناة الهابطة السائد لـ AVAX (ربما "العلم الصاعد") كان بمثابة دعم. وقد أدى ذلك إلى زيادة احتمالية تمديد حركة الارتداد نحو خط الاتجاه العلوي للقناة بالقرب من ٩٠ دولارًا، بارتفاع ٣٥٪ تقريبًا عن سعر اليوم.

فالكيري تطلق صندوق AVAX

تزامن ارتفاع أسعار AVAX أيضًا مع تحركات صعودية مماثلة في أماكن أخرى في سوق العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي في ٤ مايو رفع أسعار الفائدة بنسبة ٠,٥٪ مقابل ٠,٧٥٪ المتوقعة على نطاق واسع.

ارتفع سعر AVAX بنحو ٢٠٪ عند قياسه من أدنى مستوياته يوم ٤ مايو بالقرب من ٥٩ دولارًا. ومن المثير للاهتمام، أن مكاسبها اتضح أنها أعلى من أعلى الأصول المنافسة لها، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) وبولكادوت (DOT). وقد يكون ذلك بسبب فالكيري.

حيث أعلنت شركة الاستثمار المشفرة ومقرها تينيسي يوم ٤ مايو أنها بصدد إطلاق أفالانش تراست (VAVAX) للمستثمرين المعتمدين. وحددت الحد الأدنى للاستثمار عند ٢٥٠٠٠ دولار، ووفقًا للمصادر، فقد جذبت بالفعل ٢٥ مليون دولار إلى خزائنها.

يأتي الإطلاق بعد أن شهد أفالانش اتجاهات صعودية في المقاييس الرئيسية، بما في ذلك الاستخدام وتوليد الإيرادات.

وبشكل مفصّل، تضاعف متوسط ​​المعاملات اليومية للشبكة تقريبًا في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ (+٨٢,٨٪) مقارنةً بالربع السابق، بينما نما إجمالي دخلها بنسبة ٧٢,٧٪ في نفس الإطار الزمني، وفقًا لتقرير الباحث جيمس تروتمان من مساري.

قيمة شبكة أفالانش والإيرادات التراكمية خلال الربع الأول. المصدر: مساري

أبرز المحلل كذلك أن نمو عائدات أفالانش يمكن أن يضع "ضغوطًا تصاعدية" على القيمة السوقية لتوكن AVAX، نظرًا لأن شبكة إثبات الحصة الخاصة بها تحرق ١٠٠٪ من الرسوم (المشتقة من AVAX)، وبالتالي تقلل من إجمالي العرض المتداول.

حيث كتب تراوتمان: "يؤدي هذا إلى زيادة القيمة لجميع حاملي التوكنات من خلال الندرة المتزايدة بدلًا من مضاعفة أرصدة المدققين والمفوضين"، مضيفًا:

"السؤال هو فقط إلى أي مدى يكون الفارق بين الإيرادات والقيمة السوقية مهمًا من الناحية الإحصائية [...] ونظرًا لأن القيمة الأساسية (على عكس القيمة المضاربة) تصبح جزءًا أكثر جوهرية من القيمة السوقية، ينبغي نظريًا وجود علاقة قوية بين الإيرادات والقيمة السوقية."

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