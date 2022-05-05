باينانس تلتزم بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي للاستثمار المشترك في تويتر مع إيلون ماسك

تام شمس - الخميس 5 مايو 2022 05:41 مساءً - شاركت منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية باينانس في استحواذ إيلون ماسك على تويتر بقيمة ٤٤ مليار دولار، وفقًا للبيانات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ففي ٥ مايو، قدم ماسك بيانًا عامًا معدلًا لعملية الاستحواذ، معلنًا أن تويتر تلقى ما مجموعه ٧,٢ مليارات دولار من التزامات التمويل الجديدة فيما يتعلق باتفاقية الدمج، وفقًا للشروط الواردة في خطابات التزام المساهمين في حقوق الملكية.

ووفقًا للوثيقة، تعد باينانس واحدة من ١٨ مستثمرًا مشاركًا في عملية الاستحواذ جنبًا إلى جنب مع اللاعبين الرئيسيين في مجال العملات المشفرة مثل سيكويا كابيتال وفيديليتي مانجمنت آند يسرش كومباني.

بعد استثمار ٥٠٠ مليون دولار، أصبحت باينانس رابع أكبر مساهم، بعد لورنس جيه إليسون ريفوكابل تراست، التي استثمرت مليار دولار. تبرعت سكويا كابيتال وفي واي كابيتال بمبلغ ٨٠٠ مليون دولار و٧٠٠ مليون على التوالي.

وقد اتجه الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو" إلى تويتر لاحقًا بعد أن أصبح الإيداع عامًا، واصفًا استثمار الشركة بأنه "مساهمة صغيرة في القضية".

التزم كل مستثمر مدرج في الأسهم مذكور في الوثيقة بالمساهمة في أو مباشرة قبل إقفال عملية الاستحواذ. وحسبما جاء في الوثيقة: "احتفظ مستثمرو الأسهم بخيار الوفاء بالتزام حقوق الملكية للمستثمر من خلال أسهم المخزون العادية التي يحتفظ بها هذا المستثمر في الأسهم، بقيمة ٥٤,٢٠ دولارًا للسهم الواحد".