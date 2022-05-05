شبورصة سويفت إكس الأسترالية تقدم عائدًا "بدون قفل" على العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 5 مايو 2022 12:48 مساءً - ستبدأ بورصة سويفت إكس في تقديم عوائد تحمل فائدة على مجموعة واسعة من أصول العملات المشفرة - وهي أول بورصة عملات مشفرة تعمل في أستراليا للقيام بذلك.

سيوفر منتج سويفت إكس الجديد، المسمى إيرن، للمقيمين في أستراليا ونيوزيلندا القدرة على كسب الفائدة على ٢١ أصلًا رقميًا مختلفًا، بما في ذلك العملات المشفرة كبيرة الحجم مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA) ) والعملات المستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC).

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة سويفت إكس، ريان بارسونز، إن ميزة إيرن في البورصة كانت واحدة من أكثر الميزات تنافسية في صناعة العملات المشفرة، حيث ستسمح الشركة التي تتخذ من بريزبن مقرًا لها للعملاء بسحب أصولهم من إيرن في أي وقت، بدون رسوم خروج أو قفل العملات أو أدنى فترة إشعار.

وأضاف بارسونز أن هذه المرونة الخالية من الرسوم هي الفارق الرئيسي بين منتج إيرن الخاص به والمنتجات المماثلة التي تقدمها البورصات الأكبر متعددة الجنسيات مثل باينانس وكريبتو دوت كوم.

"عدد قليل جدًا من البورصات العالمية تقدم لمستخدمي العملات المشفرة مستوى أسعار الفائدة الذي نوفره دون وجود فترات قفل أيضًا."

ذكرت سويفت إكس أن مقدار العائد الذي يمكن تقديمه للمقرضين يعتمد في النهاية على تقلب الأصل الأساسي. ومن المقرر أن تتحمل العملات المستقرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل USDC وUSDT معدلات فائدة تصل إلى ٦,٧٪، بينما ستقدم الأصول المشفرة الأساسية مثل بيتكوين وإيثريوم ما يصل إلى ٥,١٪. ستوفر الأصول الأكثر خطورة قليلًا مثل بولكادوت (DOT) عوائد تصل إلى ١٢,٧٪، بينما من المقرر أن يقدم توكن التمويل اللامركزي كافا ما يصل إلى ٢٥,٨٪.

ستقدم إيرن أيضًا عوائد على ترو إيه يو دي (TAUD)، وهي عملة مستقرة بالدولار الأسترالي. يمكن للمستخدمين توقع كسب ما يصل إلى ٥,٣٪ من العائد السنوى على ودائع TAUD.

كذلك أوضحت سويفت إكس أن الأسعار التي تقدمها إيرن ستكون متغيرة، حيث توفر سويفت إكس فترة إشعار مدتها سبعة أيام لأي تغييرات.

وقال بارسونز إنه يتوقع أن تجذب شركة إيرن مجموعة كبيرة من المستثمرين الأستراليين. في الوقت الحالي، يمتلك حوالي ٢٨,٨٪ من جميع البالغين في أستراليا عملة مشفرة أو يمتلكونها وفقًا لاستطلاع عام ٢٠٢١ من مؤشر العملات المشفرة التابع لإندبندنت ريزيرف.

وأضاف بارسونز: "نتوقع أن تبدأ في رؤية المزيد من الأستراليين الذين يستخدمون خدمات ثروة العملات المشفرة لأنهم أصبحوا أكثر دراية بالأصول الرقمية".

"نحن ننظر إلى جيوب كبيرة من التمويل التقليدي ونفكر "أتعرفون، يمكننا أن نتفوق عليك."

في حين أن سويفت إكس قد تكون أول بورصة أسترالية للعملات المشفرة تقدم عوائد على ودائع العملات المشفرة، فقد بدأت شركات ناشئة أخرى في مجال التكنولوجيا المالية في تقديم منتجات مماثلة تحمل عائدًا للمستهلكين الأستراليين أيضًا. ففي ١٧ مارس، بدأت شركة بلوك إيرنر الأسترالية الناشئة في تقديم وصول مباشر إلى عالم التمويل اللامركزي (DeFi).

وفي مقابلة مع كوينتيليغراف، قال جوردان ممتاز، أحد مؤسسي بلوك إيرنر، إن المناخ الاقتصادي الحالي في أستراليا يجعل المنتجات التي تقدم عوائد على المدخرات جذابة للغاية، خاصة أنه من المستحيل عمليًا تحقيق عوائد مماثلة باستخدام الأساليب التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية.

الوضع التنظيمي في أستراليا، فيما يتعلق بإيداعات العملات المشفرة التي تحمل عائدًا، أكثر استرخاءً مما هو عليه في الولايات المتحدة. تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفها المتشدد ضد إقراض العملات المشفرة والأصول الرقمية ذات الصلة التي تحمل فائدة.

ففي أواخر يناير من هذا العام، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا في منتجات إقراض الأصول الرقمية عالية العائد التي تقدمها جيميني وسيلسيوس وفوياجر ديجيتال. بعد ذلك، في ١٤ فبراير، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات على شركة الإقراض المشفرة بلوك فاي غرامة قدرها ١٠٠ مليون دولار لفشلها في تسجيل حسابات الفائدة عالية العائد التي اعتبرتها الوكالة أوراقًا مالية.