العرض التقديمي للبنك المركزي الأوروبي يوضح أن تصميمات اليورو الرقمية المقترحة تفتقر إلى خيارات الخصوصية

تام شمس - الأربعاء 4 مايو 2022 06:56 مساءً - بجانب المخاوف من تجاوز الحكومة التي أثارها مشروع الاتحاد الأوروبي الطموح لليورو الرقمي، فإن الشاغل الرئيسي للجمهور هو إطار عمل خصوصية العملة المحتملة. يبدو أن هذا القلق قد لا يتم تضخيمه بعد كل شيء: فحسبما يشير العرض التقديمي الأخير للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، فإن إخفاء هوية المستخدم ليس خيارًا مرغوبًا في التصميم.

يوم ٣ مايو، لفت مستشار مشاريع العملات المشفرة والمبلغ الأوروبي عن تنظيم الأصول الرقمية باتريك هانسن انتباه الجمهور إلى العرض التقديمي الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي بعنوان "خيارات الخصوصية الأوروبية الرقمية". المستند قصير نسبيًا ويحتوي على ٩ شرائح توضح الخيارات الممكنة لخصوصية المستخدم في العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) الأوروبية، والمعروفة أيضًا باسم اليورو الرقمي.

اعترافًا بالاهتمام العام بخصوصية العملة الرقمية للبنك المركزي، يشدد العرض التقديمي على الحاجة إلى تقييم المشكلة "في سياق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولا سيما مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT)."

ما يعنيه هذا الكلام البيروقراطي عمليًا هو أن سيناريو الخصوصية الأساسي لمشروع اليورو الرقمي هو أن تكون جميع بيانات المعاملات شفافة للوسطاء مثل البنوك. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال خيار توفير درجة أعلى من الخصوصية للمعاملات منخفضة القيمة مطروحًا على الطاولة، و"يمكن التحقيق فيها مع المشرعين المشاركين".

ومع ذلك، يمكن التعبير عن الحالة العامة للوثيقة في اقتباس واحد من الشريحة ٤، والتي تقول: "إن إخفاء هوية المستخدم ليس ميزة مرغوبة." وحسبما يخلص هانسن، في هذه المرحلة، ليس من الواضح كيف سيختلف اليورو الرقمي بالضبط عن البنية التحتية القائمة على الأوراق المالية للمدفوعات الرقمية.

يحتوي قسم التعليقات العامة لليورو الرقمي على أكثر من ١٣٠٠٠ رد بحلول وقت كتابة هذه السطور، معظمها ينتقد مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي. في غضون ذلك، بدأ البنك المركزي الأوروبي ويوروسيستمز في وضع نماذج أولية تجريبية لواجهة العملاء الرقمية باليورو في نهاية أبريل.