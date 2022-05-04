البنك العالمي الخاص إل جي تي يفتتح تداول بيتكوين وإيثريوم

تام شمس - الأربعاء 4 مايو 2022 06:56 مساءً - تنتقل مجموعة إل جي تي غروب، وهي مجموعة مصرفية ومؤسسة إدارة أصول كبيرة مملوكة للعائلة، إلى العملات المشفرة من خلال إطلاق استثمارات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) في بنك إل جي تي في ليختنشتاين.

يستعد بنك إل جي تي، الذي يدير أكثر من ٢٩٢ مليار دولار من الأصول، لإطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية والتداول بالتعاون مع بنك العملات المشفرة السويسري سيبا، وفقًا لإعلان مشترك صدر يوم الأربعاء.

وسيقدم بنك إل جي تي في البداية خدمات الحفظ والتداول لبيتكوين وإيثريوم، بينما تدعم سيبا أكثر من ١٤ عملة مشفرة، بما في ذلك العملات البديلة مثل لايتكوين (LTC) وبولكادوت (DOT) وتيزوس (XTZ) وعملة تيثر (USDT) المستقرة وغيرها.

ووفقًا للإعلان، سيتم دمج خدمات العملات المشفرة من إل جي تي بالكامل مع الأصول التقليدية، مما يتيح للعملاء تبادل الأصول بسهولة في محافظهم الحالية. وسيكون العرض الجديد متاحًا في البداية لمجموعات عملاء مختارة من بنك إل جي تي. من أجل الوصول إلى الخدمات الجديدة، يجب أن يكون العملاء مقيمين في ليختنشتاين أو سويسرا وأن يتم تصنيفهم كعملاء محترفين أو أن تتم إدارتهم من قبل مدير أصول خارجي.

يقع المقر الرئيسي لشركة إل جي تي في فادوز، ليختنشتاين، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات والاستثمار في العالم. يعود تاريخ العملاق المصرفي إلى عام ١٩٢٠ وله حضور رئيسي في سويسرا بالإضافة إلى أكثر من ٢٠ مكتبًا حول العالم.

حيث قال رولاند مات، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي تي بنك في ليختنشتاين، إن دخول بنك إل جي تي في العملات المشفرة يتوافق مع التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على فرص الاستثمار. وأضاف قائلًا:

"لقد زاد الطلب على العملات المشفرة أيضًا بين عملائنا في السنوات الأخيرة. وعند تطوير عرضنا الجديد، أولينا اهتمامًا خاصًا بالأمان مع التركيز على عمليات وإجراءات واضحة وموثوقة. فهي أساسية للتعامل مع فئة الأصول الديناميكية والتي لا تزال حديثة العهد".

تؤكد الأخبار أيضًا على الاتجاه المستمر للبنوك العالمية ومديري الأصول الذين يعتمدون بشكل متزايد خدمات الاستثمار لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. ففي يوم الاثنين، أعلن أكبر وثاني أكبر البنوك الخاصة في الأرجنتين، بانكو غاليسيا وبروبنك، عن خطط لتمكين عمليات شراء العملات المشفرة للعملاء.