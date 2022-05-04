مقاطعة في فيرجينيا تريد استثمار أموال التقاعد في توليد العائدات من التمويل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 4 مايو 2022 06:56 مساءً - استثمرت مقاطعة فيرفاكس الواقعة في شمال فيرجينيا بالفعل جزءًا من صناديق المعاشات التقاعدية في الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين. والآن، تفكر في الانخراط بشكل أعمق في توليد العائدات من التمويل اللامركزي (DeFi).

حيث قالت كاثرين مولنار، كبيرة مسؤولي الاستثمار في نظام المعاشات التقاعدية لشرطة مقاطعة فيرفاكس، في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن، إن النظام يهدف إلى تمويل مديري صندوق تحوط جديدين يركزان على العملات المشفرة في الأسابيع الثلاثة المقبلة. وستشهد الأيام القليلة المقبلة اتخاذ قرار، والذي، في حالة الموافقة عليه، سيكون المرة الأولى التي يتم فيها استخدام أموال صندوق المعاشات التقاعدية في التمويل اللامركزي.

ووفقًا لمولنار، التزمت فايرفاكس بالفعل بصناديق تقاعد لسبعة مخصصات عملات مشفرة عبر صندوقين للمعاشات التقاعدية، بما في ذلك صناديق رأس المال الاستثماري وهيكل واحد يحتوي على التوكنات غير السائلة في المراحل المبكرة والتوكنات السائلة في مراحل لاحقة. النهج المختلف للربح من التقلبات هو أحد الفئات السبع. ويتضمن صندوق تحوط يستخدم تقنيات مختلفة في العملات المشفرة، بما في ذلك توليد العائدات والتداول الأساسي والمراجحة عبر البورصات.

مقاطعة فيرفاكس ليست غريبة على قطاع بلوكتشين والعملات المشفرة. ففي عام ٢٠١٩، بدأت في استثمار أموال صناديق التقاعد في العملات المشفرة، مع عوائد متوقعة تبلغ ٩٪. وتمثل أصول العملات المشفرة لفيرفاكس حوالي ٨٪ من إجمالي محفظتها.

أصدر المدير التنفيذي بيانًا بشأن استثمارات الوكالة ذات الصلة ببلوكتشين، مشيرًا إلى أنه قد استثمر في مورغان كريك بلوكتشين أوبورتيونيتيز فند. وقد تعهد نظام تقاعد الموظفين (ERS) باستثمار ١٠ ملايين دولار، بينما تعهد نظام تقاعد ضباط الشرطة (PORS) بمبلغ ١١ مليون دولار. شبهت مولنار توليد العائدات باستبدال الدخل الثابت أو فرصة لتحقيق عائد أعلى من الأصول الحساسة للسعر.