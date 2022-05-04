إطلاق مولد الأرقام العشوائي المستند إلى الكم لألعاب ومحافظ ويب ٣

تام شمس - الأربعاء 4 مايو 2022 06:56 مساءً - AP١٣ ستطلق أول مولّد رقم عشوائي كمي (QRNG).

وسيسمح الجهد المشترك لكيانات ويب ٣ بالوصول إلى نظام إنشاء أرقام عشوائي لا يمكن التنبؤ به تمامًا وهو آمن للغاية ومجاني للاستخدام.

مولدات الأرقام العشوائية ليست جديدة، لكن نظام QRNG هو الأول من نوعه لتوليد رقم عشوائي باستخدام ميكانيكا الكم. ويوفر هذا أول آلية أرقام عشوائية حقيقية تتجاوز الأنظمة الرياضية الزائفة المستخدمة حاليًا والتي قد تكون متحيزة أو متكررة.

هناك العديد من التطبيقات التقليدية للأرقام العشوائية، مثل المقامرة واليانصيب والرياضة والمسابقات وأخذ العينات والإحصاءات. ونظرًا لأن المزيد من المنظمات تتطلع إلى احتضان عالم ويب ٣، فستكون هناك حاجة إلى مولد رقم عشوائي حقيقي ومقاوم للعبث ولا يعتمد على أطراف ثالثة.

يقيس QRNG من API٣ التقلبات الكمية العشوائية في الطور والسعة للمجال الكهرومغناطيسي في الفراغ لضمان عشوائية لا يمكن التنبؤ بها وتوليد الأرقام. وقد شرح الدكتور آرون ترانتر من كلية أبحاث الفيزياء بالجامعة الوطنية الأسترالية العملية لكوينتيليغراف:

"تتنبأ ميكانيكا الكم بأن الفراغ، الذي يُنظر إليه عمومًا على أنه غياب "للأشياء"، يحتوي في الواقع على جسيمات تنبثق من الوجود وتختفي من الوجود. وهذا هو أصل مصطلح ضوضاء الفراغ. هذه الضوضاء عشوائية في الأساس ويمكن قياسها بالفعل باستخدام الليزر والبصريات وبعض الإلكترونيات السريعة. ونحن نقيس هذه التقلبات ونحولها إلى أرقام عشوائية يتم تقديمها بعد ذلك إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز للتوزيع عبر بوابة API."

النظام متاح حاليًا كواجهة برمجة تطبيقات (API) لـ ١٣ شبكات بلوكتشين، بما في ذلك إيثريوم وبي إن بي تشين وأربيتروم وأفالانش وأوبتيميزم وبوليغون وفانتوم ومون بيم. ولا يحتاج المستخدمون إلى الدفع مقابل الخدمة، ولكن سيكون هناك رسوم شبكة ثانوية للاتصال بواجهة برمجة التطبيقات.

يمكن أن تكون ألعاب ويب ٣ والميتافيرس واحدة من أكبر المستفيدين من مثل هذا النظام حيث تعتمد الألعاب باستمرار على درجة من العشوائية وعدم القدرة على التنبؤ للحفاظ على تفاعل اللاعبين.

وستستفيد تطبيقات المقامرة القائمة على بلوكتشين بشكل كبير من مولد الأرقام العشوائي المضاد للعبث، مما يؤدي إلى ثقة أكبر في منصات الرهان.

وأضاف الدكتور ترانتر أنه يمكن للناس استخدام أرقام عشوائية لأي تطبيق يريدونه، من إنشاء التوكنات غير القابلة للإتلاف الفريدة والأعمال الفنية إلى صنع القرار الآلي. وأوضح قائلًا:

"على سبيل المثال، إذا أردت السحب عشوائيًا من مجموعة من العملاء لمهمة ما، فأنت تريد التأكد من أنك تقوم بأخذ عينات عشوائيًا حقًا. ويمكن أن يشمل ذلك توزيع الموارد وتخصيص المهام وحتى النصاب اللامركزي للتصويت".

وأضاف أنه يمكن استخدامها أيضًا في إنشاء محافظ العملات المشفرة نظرًا لأن الحل الحالي لمولدات الأرقام العشوائية الزائفة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى التكرار أو أن يكون له أنماط معقدة يمكن استغلالها. وأضاف: "إن نظام QRNG مضمون أن يكون عشوائيًا حقًا بموجب قوانين ميكانيكا الكم، مما يزيل هذه الثغرة".

وستستفيد أيضًا تطبيقات ويب ٣ التي تتضمن مشاركة عامة، مثل التوزيع العشوائي للتوكنات أو الفائزين بالسحوبات، من نظام غير قابل للعبث.

يتم استضافة نظام API٣ QRNG من قبل مجموعة بصريات الكم في جامعة أستراليا الوطنية على أمازون ويب سرفيسز (AWS)، ويتم تشفير جميع البيانات التي يتم تمريرها بين الخوادم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إتلاف الأرقام العشوائية بعد الاستخدام، لذلك لا يمكن للشركة الوصول إليها مطلقًا.