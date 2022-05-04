الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يؤجل ضرائب العملات المشفرة لصالح حماية المستهلك

تام شمس - الأربعاء 4 مايو 2022 06:56 مساءً - أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثًا، يون سوك يول، الثلاثاء أنه سيدفع باتجاه تأجيل الضرائب على مكاسب الاستثمار في العملات المشفرة على الأقل حتى يتم سن مجموعة جديدة من اللوائح تسمى قانون الأصول الرقمية الأساسي.

وكان من المقرر مبدئيًا دخول ضريبة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ في السنة المالية ٢٠٢٢، ولكن تم تأجيلها إلى عام ٢٠٢٣ في ديسمبر الماضي. وقد ذكرت إي ديلي أن يون سيضمن عدم دخول قانون ضريبة العملات المشفرة حيز التنفيذ حتى يتم وضع تشريع معقول لحماية المستهلكين، والذي قد يكون بحلول عام ٢٠٢٤.

كان الفريق الانتقالي الرئاسي للرئيس المنتخب يستكشف خياراته في تأخير الضريبة منذ مارس، عندما فاز يون في الانتخابات، على أساس عدم وجود تشريعات كافية لتبرير فرض الضرائب على الأصول الرقمية.

وقد تم وضع تصور قانون الأصول الرقمية الأساسي من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC) هذا العام وينطوي على سلسلة من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. يتعلق القانون بإصدارات التوكنات والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) والإدراج في البورصات المركزية (CEX) والتمويل الدولي من حيث صلته بالعملات المشفرة، ويتضمن ردًا على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملات المشفرة.

من خلال قانون الأصول الرقمية الأساسي، تخطط لجنة الخدمات المالية لإدخال نظام تأمين العملات المشفرة كإجراء مساند ضد الاختراق وأخطاء النظام والمعاملات غير المصرح بها.

التشريع الضريبي المثير للجدل الذي تم تأجيله مرة أخرى من شأنه أن يفرض ضريبة بنسبة ٢٠٪ على مكاسب الاستثمار في العملات المشفرة التي تزيد عن ٢١٠٠ دولار سنويًا.

وقد صرح ممثل لجنة الخدمات المالية لإي ديلي يوم الثلاثاء أنه "يجب فرض ضرائب على دخل الاستثمار من الأصول الافتراضية بعد تطبيق تدابير حماية المستثمر".

وقد وافق سيمون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة رأس المال المغامر في كوريا الجنوبية، على ذلك، حيث أخبر كوينتيليغراف اليوم أنه "ليس من المنطقي فرض ضريبة على العملات المشفرة قبل سن القوانين ذات الصلة، والتي تنص بوضوح على نطاق الأعمال التجارية المرتبطة بالعملات المشفرة وهي شرط أساسي لفرض الضرائب."

"بدون إجراء بحث عميق حول الصناعة واستراتيجيات التنفيذ القوية، يمكن أن يتسبب الترويج للضرائب على العملات المشفرة في وقوع مجموعة متنوعة من الحوادث وإثارة بعض المشكلات الخطيرة في حقوق الملكية الضريبية لأن نظام حماية المستثمر للعملات المشفرة لم يتم تنفيذه بعد."

في حين تعمل لجنة الخدمات المالية على صياغة مشاريع قانون جديدة كجزء من قانون DABA، يخطط يون لإنشاء وكالة ترويج الصناعة الرقمية لتكون بمثابة نقطة مرجعية للمسائل التنظيمية في مجال العملات المشفرة.