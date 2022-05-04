صناديق بيتكوين تشهد أكبر أسبوع منفرد من التدفقات الخارجة منذ يونيو ٢٠٢١

تام شمس - الأربعاء 4 مايو 2022 06:56 مساءً - تخلص المستثمرون المؤسسيون من منتجات استثمار بيتكوين (BTC) بقيمة ١٣٣ مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أكبر أسبوع من التدفقات الخارجة منذ يونيو من العام الماضي.

ووفقًا للإصدار الأخير من تقرير التدفقات النقدية للأصول الرقمية الأسبوعي الخاص بكوين شيرز، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة لصناديق الأصول الرقمية للأسبوع المنتهي في ٢٩ أبريل ١٢٠,١ مليون دولار، مع تدفقات كبيرة من بيتكوين تم تعويضها بشكل طفيف بتدفقات مفاجئة بقيمة ٣٨ مليون دولار لإف تي إكس توكن ( FTT).

ومع التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين التي بلغت ١٣٢,٧ مليون دولار الأسبوع الماضي، وصلت التدفقات الخارجة من شهر حتى تاريخه لشهر أبريل إلى ٣١٠,٨ مليون دولار.

كانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها صناديق بيتكوين هذا المستوى من التدفقات الخارجة في أسبوع واحد خلال اتجاه هبوطي قوي في يونيو ٢٠٢١ نتيجة الشك والخوف الكبير في الأخبار بما في ذلك تسلا التي أوقفت مدفوعات بيتكوين لسياراتها بسبب المخاوف البيئية وقيام الصين بإصدار حظر لتعدين العملات المشفرة.

وقد أشارت كوين شيرز في التقرير إلى أنه لا يبدو أن هناك مؤشرًا قويًا على سبب ظهور مستوى مماثل من معنويات الاستثمار الهبوطي في الشهر الماضي، لكنه أشار إلى عاملين محتملين:

"من الصعب التأكد من السبب الدقيق لذلك بخلاف الخطاب المتشدد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والانخفاض الأخير في الأسعار."

ومثل العديد من الأصول الأخرى ومختلف مؤشرات سوق الأوراق المالية، عانى سعر بيتكوين بشكل كبير خلال الثلاثين يومًا الماضية، حيث انخفض بنسبة ١٨,٢٪ تقريبًا ليجلس عند ٣٧٩٧٠ دولارًا في وقت كتابة هذه السطور. يعزو العديد من المتفرجين هذا إلى المخاوف من أن التضخم والارتفاعات المقبلة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى زيادة سعر بيتكوين.

ومن منظور أوسع، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة من شهر حتى تاريخه (MTD) لجميع منتجات الأصول الرقمية التي تتبعها كوين شيرز ٣٢٦,١ مليون دولار، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين كانوا يتطلعون إلى أخذ المخاطر من الطاولة عبر استثمارات العملات المشفرة.

حيث كتبت كوين شيرز: "إن هذا لا يعكس نفس الاتجاه الهبوطي الذي شوهد في بداية هذا العام، على الرغم من أنه قريب من التدفقات الخارجة البالغة ٤٦٧ مليون دولار أمريكي التي شهدناها. وعلى الصعيد الإقليمي، تم تقسيم التدفقات الخارجة بالتساوي بين الأمريكتين بنسبة ٤١٪ وأوروبا ٥٩٪ ".

عانت إيثريوم (ETH)، وهي أقرب منافس لعملة بيتكوين إلى المركز الأول في العملات المشفرة، أيضًا من الاتجاه الهبوطي مؤخرًا، حيث عانت المنتجات التي تعرض إيثريوم بقيمة ٢٥ مليون دولار من التدفقات الخارجة، والتدفقات الخارجية خلال الشهر بقيمة ٨٢,٣ مليون دولار.

على الطرف الآخر من الطيف، شهدت الأموال المرتبطة ببورصة العملات المشفرة ومنصة التوكنات غير القابلة للإتلاف التابعة لإف تي إكس" تدفقات بقيمة ٣٨ مليون دولار، ولكن نظرًا لتصنيف أموال FTT ضمن "أخرى"، فمن غير الواضح إذا ما كان هذا جزءًا من اتجاه أطول. والجدير بالذكر أن سعر FTT انخفض أيضًا بنسبة ٢٤,٥٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وشهدت منتجات تيرا (LUNA) وفانتوم (FTM) الاستثمارية أيضًا تدفقات طفيفة قدرها ٣٩٠٠٠٠ دولار و٢٥٠٠٠٠ دولار لكل منهما.