شركة سكوير إنيكس تبيع امتياز تومب ريدر وتستثمر في مبادرات جديدة مثل بلوكتشين

في بيان نُشر يوم الإثنين، أعلنت شركة نشر ألعاب الفيديو الياباني سكوير إنيكس أنها سوف تقوم بتجريد امتياز تومب ريدر الشهير مقابل ٣٠٠ مليون دولار واستثمار العائدات في بلوكتشين والذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات الحوسبة السحابية.

المطور الرئيسي لتومب ريدر هو شركة كريستال دايناميكس التابعة لشركة سكوير إنيكس، والتي حققت إيرادات بقيمة ٩٢ مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠٢١. وبغض النظر عن تومب ريدر وكريستال دايناميكس وإيدوس إنترأكتيف، وهي شركة فرعية أخرى سيتم بيعها، تمتلك الملكيات الفكرية لعناوين مثل مثل دوس إكس، ثيف آند ليغاسي أف كين.

سيتم نقل أسهم كلتا الشركتين، وكذلك سكوير إنيكس مونتريال، إلى إمبريسر غروب إيه بي ومقرها السويد. ومن المتوقع إبرام الاتفاقية بين يوليو وسبتمبر من العام الجاري.

منذ إنشائها في عام ١٩٩٦، باعت تومب ريدر أكثر من ٨٨ مليون وحدة. وجاء حوالي ٤٠٪ من المبيعات من امتياز إعادة إطلاق الثلاثية والتي تتكون من تومب ريدر ورايز أوف ذا تومب ريدر وشادوز أوف ذا تومب ريدر، بينما جاء الباقي من مبيعات اللعبة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، شهد الامتياز أكثر من ٥٣ مليون تنزيل مدفوع للهاتف المحمول من ألعاب مثل لارا كروفت: ريليك رن.