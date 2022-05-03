سوق كراكن للتوكنات غير القابلة للإتلاف يفتح قائمة انتظار الإصدار التجريبي

فتحت بورصة العملات المشفرة كراكن قائمة انتظار لمنصة التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFT، في السوق التجريبي بعد أكثر من أربعة أشهر من إعلان الرئيس التنفيذي جيسي باول عن المبادرة.

ففي مدونة يوم الثلاثاء، قالت كراكن إنها فتحت قائمة الانتظار لسوقها، والتي ستسمح للمستخدمين بشراء وبيع التوكنات غير القابلة للإتلاف، ويقال إنها تستخدم التوكنات كضمان للقروض. ووفقًا للبورصة، لن يتحمل المستخدمون أي رسوم غاز مقابل تداول التوكنات غير القابلة للإتلاف المودعة لدى كراكن - يتم تكبد رسوم الغاز فقط لتحويل التوكنات والتوكنات غير القابلة للإتلاف خارج المنصة. بالإضافة إلى ذلك، سيعرض سوق كراكن "درجة الندرة" بناءً على "السمات والسمات التي تجعل كل توكن غير قابل للإتلاف فريدًا" ويكافئ المبدعين بجزء من كل سعر بيع سوق ثانوي للتوكنات غير القابلة للإتلاف.

حيث قال متحدث باسم شركة كراكن لكوينتيليغراف أن الأمن سيكون محور سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف للمستخدمين للحصول على "راحة البال والاطمئنان". بالإضافة إلى ذلك، قالت البورصة إنها تأمل في التميز من خلال "عرض عالي الجودة" من التوكنات غير القابلة للإتلاف، يتم الحصول عليه من خلال فحص المجموعات و"إنشاء سيولة كافية في السوق".

تعد كراكن واحدة من عدد قليل من بورصات العملات المشفرة التي تحاول الدخول في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف. حيث انتقل سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف التابع لكوين بيز - الذي يركز على المشاركة الاجتماعية - إلى الإصدار التجريبي في أبريل مع وجود أكثر من ٨,٤ ملايين عنوان بريد إلكتروني في قائمة الانتظار الخاصة به. كذلك قدمت إف تي إكس وذراعها في الولايات المتحدة سوقًا في سبتمبر ٢٠٢١، مما سمح للمستخدمين بتداول التوكنات غير القابلة للإتلاف عبر سلاسل متعددة على بلوكشين سولانا (SOL) وإيثريوم (ETH)، بينما أطلقت باينانس أيضًا سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاص بها في يونيو ٢٠٢١.