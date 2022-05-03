لجان مجلس الشيوخ في هاواي توافق على فريق العمل لتنظيم العملات المشفرة وبلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 3 مايو 2022 12:50 مساءً - وافقت لجنتان من الهيئة التشريعية لولاية هاواي - التجارة وحماية المستهلك (CPN) والطرق والوسائل (WAM) - بالإجماع على إطلاق فريق عمل متخصص لاستكشاف استخدام وتنظيم نظام العملات المشفرة البيئي.

ففي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ في هاواي، رون كوتشي، كتب الأعضاء التشريعيون دونوفان ديلا كروز وروز بيكر دعمًا لإنشاء "فرقة عمل بلوكتشين والعملات المشفرة" التي تم اقتراحها لأول مرة في مشروع قانون SB٢٦٩٥.

وقد سعت SB٢٦٩٥، بعنوان "مشروع قانون متعلق بالعملات المشفرة"، إلى إنشاء فريق عمل داخل وزارة الميزانية والمالية لمراجعة وتجميع البيانات على مستوى الدولة حول العملات المشفرة وبلوكتشين. وستقدم فرقة العمل النتائج والتشريعات المحتملة مرة أخرى إلى مبنى الكابيتول الحكومي - والذي يتضمن تقديم خطة لتوسيع اعتماد بلوكتشين في كل من القطاعين العام والخاص.

سجل أصوات لجنتي CPN وWAM. المصدر: الهيئة التشريعية لولاية هاواي

نقلًا عن الإمكانات الهائلة لكل من استخدام وتنظيم تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة، جاء في الرسالة ما يلي:

"ينشئ هذا الإجراء فريق عمل لإنشاء خطة رئيسية لاستكشاف استخدام وتنظيم بلوكتشين والعملات المشفرة."

وبمجرد التوقيع على القانون، سيحتاج فريق عمل بلوكتشين والعملات المشفرة إلى تقديم تقرير بنتائجه وتوصياته قبل عشرين يومًا على الأقل من عقد الجلسة العادية لعام ٢٠٢٣.

وستتألف فرقة العمل من ١١ عضوًا - بما في ذلك ممثلين عن شركة حلول مدفوعات بلوكتشين وبورصة للعملات المشفرة ورابطة للعملات المشفرة - يتم تعيينهم من قبل الحاكم.