أكبر بنكين في الأرجنتين يسمحان بتداول العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 3 مايو 2022 11:48 صباحاً - أعلن أكبر وثاني أكبر البنوك الخاصة في الأرجنتين، بانكو غاليسيا وبروبنك، أنهما سيتيحان للعملاء إجراء عمليات شراء للعملات المشفرة.

حيث ذكرت بلومبرغ يوم ٢ مايو أن ٦٠٪ من المشاركين في استطلاع أرجنتيني طالبوا بمزيد من الوصول إلى العملات المشفرة، الأمر الذي حفز قرارات البنوك لبدء السماح بتداول العملات المشفرة.

وقامت شركة تابعة في شركة أبحاث السوق أميريكاز ماركت إنتليجينس، إغناسيو كاربالو، بتغريد تأكيد يوم ٣ مايو مع لقطات شاشة لواجهة بانكو غاليسيا عبر الإنترنت بأنها بدأت في دعم عمليات شراء بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ويو إس دي كوين (USDC) وريبل (XRP).

تمتلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سادس أعلى معدل اعتماد للعملات المشفرة في العالم. وتقدر شركة البيانات والاسطلاعات "ستاتيستا" أن ٢١٪ من الأرجنتينيين استخدموا أو امتلكوا العملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢١.

وقد يعمل السماح للعملاء بشراء بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من خلال بنكهم، على مساعدة الأرجنتينيين على البقاء في طليعة التضخم الساحق في البلاد. إذ تقول أحدث البيانات من تريدينغ إكونوميكس أن معدل التضخم في الأرجنتين في أبريل كان ٥٥٪. ويقول المؤيدون إن ندرة بيتكوين واللامركزية تجعلها وسيلة التحوط المثالية من التضخم.

في الشهر الماضي، اشترت بلدة سورادينو في الأرجنتين منصات التعدين وخططت لبدء عملية تعدين كوسيلة لكسب بيتكوين لمحاربة التضخم. وقُدّر دخلها من التعدين بعدة مئات من الدولارات الأمريكية شهريًا.

مع الأخذ في الاعتبار معدل التبني المرتفع، أعلن عمدة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، هوراسيو رودريغيز لاريتا، أواخر الشهر الماضي أن المدينة ستبدأ في قبول العملات المشفرة كدفعة للخدمات المالية العامة. وتخطط المدينة أيضًا لإطلاق منصة تعريف رقمية قائمة على بلوكتشين (DID) لسكانها.