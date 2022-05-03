ألغوراند تصبح أول جهة راعية أمريكية بمجال بلوكتشين لكأس العالم فيفا

تام شمس - الثلاثاء 3 مايو 2022 11:48 صباحاً - أبرمت شبكة بلوكتشين ألغوراند (ALGO) شراكة مع الفيفا للحصول على رعاية واتفاق مع شريك تقني حيث أصبحت الشبكة أول منصة بلوكتشين رسمية راعية لاتحاد كرة القدم.

وستشهد الصفقة التي أُعلن عنها يوم الاثنين، ٢ مايو، أن تصبح ألغوراند داعمًا إقليميًا في أمريكا الشمالية وأوروبا لكأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر.

وستكون ألغوراند أيضًا الراعي الرسمي لكأس العالم للسيدات فيفا في أستراليا ونيوزيلندا في عام ٢٠٢٣.

وستساعد سلسلة إثبات الحصة الفيفا في تطوير إستراتيجية "الأصول الرقمية" الخاصة بها، مع الإعلان الذي يشرح تقنية بلوكتشين في سياق التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs). لذلك، من المحتمل أن تساعد ألغوراند الفيفا في تطوير مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من الشراكة، ستوفر ألغوراند "حل المحفظة الرسمي المدعوم من بلوكتشين."

وقد أعرب رئيس الفيفا "جياني إنفانتينو" عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا إنها "مؤشر على التزام الفيفا بالبحث المستمر عن قنوات مبتكرة لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات"، مضيفًا أنه يتطلع إلى "شراكة طويلة ومثمرة مع ألغوراند".

ألغوراند هي شركة عملات مشفرة أخرى ترعى كأس العالم لكرة القدم حيث كانت بورصة العملات الرقمية كريبتو دوت كوم هي منصة تداول العملات المشفرة الراعي الرسمي لكأس العالم ٢٠٢٢ في مارس. وهي خطوة مثيرة للاهتمام لأن العملة المشفرة محظورة في قطر، ولكنها معقولة عند النظر في الأعداد الهائلة من المشاهدين الدوليين.

وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية، قفز سعر التوكن الأصلي لألغوراند بنسبة ٢٠٪ تقريبًا إلى ٠,٧٢ دولار أمريكي من أدنى مستوى خلال ٢٤ ساعة عند ٠,٥٨ دولار أمريكي بسبب الإعلان.