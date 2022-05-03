ويس رتينغز تصدر تحذيرًا بشأن مخاطر الرهون العقارية بالعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 3 مايو 2022 11:48 صباحاً - أطلقت شركة ويس رتينغز للأبحاث التي تتخذ من فلوريدا مقرًا لها، تحذيرًا بشأن مخاطر الرهون العقارية بالعملات المشفرة وسط المناخ الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة.

وركزت الشركة بشكل خاص على ميلو، وهي شركة مصرفية رقمية ناشئة من ميامي تقدم قروضًا عقارية لمدة ٣٠ عامًا مدعومة من بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH) أو العملات المستقرة كضمان. وتطلب الشركة صفر دفعات مقدمة، وتتراوح معدلات قروضها بين ٣,٩٥٪ و٥,٩٥٪.

وفي تقرير بتاريخ ٣ مايو، حث محلل ويس جون دي ماركمان على توخي الحذر مع مثل هذه الرهون العقارية، مشيرًا إلى الأداء الضعيف للأسهم والعملات المشفرة هذا العام، إلى جانب فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات المقبلة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

"يبدو أن المنتج مربح للجانبين، على افتراض استمرار ارتفاع أسعار العقارات والعملات المشفرة ... باستثناء وجود دلائل على أنه من غير المحتمل أن تكون كلا الرهانات رابحة على المدى القريب. فقد هبطت بيتكوين بنسبة ٤٠٪ منذ أن وصلت إلى ٦٦٠٠٠ دولار في نوفمبر ٢٠٢١."

وأضاف قائلً إن "أسعار العقارات في الولايات المتحدة تواجه الآن رياحًا معاكسة من تغيير في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع معدلات الرهن العقاري".

واستنتج ماركمان أن مخاطر العملات الرقمية ليست كلها سيئة، لكنها قد تكون في قطاع العقارات، قبل أن يضيف "بغض النظر عما تفعله الأسواق، فإن إمكانية النجاح في العملات المشفرة أمر حقيقي".

كان العديد من مستثمري العملات المشفرة والأسهم يتوقعون بشكل سلبي الآثار المحتملة للسوق من الزيادات الجادة في أسعار الفائدة هذا العام حيث يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مكافحة التضخم.

ومع معاناة كلا السوقين من أداء ضعيف بسبب عدد لا يحصى من العوامل، اقترح محللو الاقتصاد الكلي مثل أليكس كروغر بجرأة أن أحدث إعلانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع "ستحدد مصير السوق" في المستقبل.

ومع إزالة سوق الإسكان من المعادلة، إذا انخفض سعر بيتكوين أو إيثريوم بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة، يبدو أن هناك قدرًا لا بأس به من مجال المناورة لمستخدمي ميلو.

ووفقًا لشروط وأحكام الرهن العقاري، فإن سعر الأصول المشفرة المضمونة "يمكن أن تنخفض قيمتها بدون أي عواقب طالما أنها لا تنخفض إلى ٣٥٪ من إجمالي مبلغ القرض". ولتجنب التصفية، يجب على المستخدمين زيادة ضماناتهم في غضون ٤٨ ساعة من الوصول إلى الحد الأدنى من النسبة المئوية. بينما يمكن أيضًا استخدام العملات المستقرة في أوقات تقلبات السوق.

جمعت ميلو تمويلًا بقيمة ١٧ مليون دولار من السلسلة "أ" في مارس ولديها خطط لتطوير منتجات الرهن العقاري لتلبية الطلب الأكبر، إلى جانب زيادة عدد الموظفين.

ومع ذلك، أثار ماركمان أيضًا مخاوف من أن "خطة ميلو الأكبر تتمثل في تجميع قروض المنازل المدعومة بالعملات المشفرة وتقديمها كسندات لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين"، مشبهًا إياها بالسلوك الذي أدى إلى انهيار سوق الإسكان عام ٢٠٠٩.