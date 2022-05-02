حرق إيثريوم يرتفع إلى مستويات عالية جديدة بسبب ضجة التوكنات غير القابلة للإتلاف لشركة يوغا لابز

تام شمس - الاثنين 2 مايو 2022 11:48 صباحاً - ارتفع معدل حرق إيثريوم (ETH) إلى مستويات جديدة على الإطلاق (ATH) بعد البيع المتوقع بشدة لقطع الأراضي المرمزة في مشروع الميتافيرس القادم لشركة يوغا لابز "أذرسايد".

حيث باعت يوغا لابز، وهي الشركة وراء بورد إيب يخت كلوب (BAYC) ٥٥٠٠٠ توكن غير قابل للإتلاف لأرض افتراضية يطلق عليها اسم "أذرديدز" في ١ مايو. وقد أدى الطلب الهائل على التوكنات إلى ارتفاع رسوم غاز إيثريوم لدرجة أن حفنة من المستخدمين دفعوا ما يصل إلى ٢,٦ إيثريوم (٧٤٠٠ دولار) إلى ٥ إيثريوم (١٤٢٧٠ دولارًا) لمجرد الحصول على معاملاتهم.

يتم حرق الرسوم الأساسية بعملة إيثريوم أثناء كل معاملة على الشبكة بعد تنفيذ النقسام الكلي "لندن" أو ترقية EIP ١٥٥٩ في العام الماضي.

ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من غلاسنود وداتا ألويز، تم حرق ما يقرب من ٧٠٠٠٠ إيثريوم يوم ١ مايو، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف أعلى مستوى السابق البالغ حوالي ٢٠٠٠٠ في منتصف يناير.

كذلك تُظهر البيانات من ألترا ساوند.موني أنه منذ دمج EIP ١٥٥٩ في ٥ أغسطس ٢٠٢١، كان متوسط ​​معدل الحرق ٥,٨١ إيثريوم في الدقيقة.

ومع ذلك، وسط بيع التوكنات غير القابلة للإتلاف لأذرديد، قفز هذا الرقم إلى ٩,٨٣ إيثريوم للدقيقة بإجمالي ٩٩٠٨٤,٦٥ إيثريوم خلال الأيام السبعة الماضية. ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل الحرق إلى حوالي ٣,٩ إيثريوم في الدقيقة.

في حين أن المنصات والمشاريع الأخرى هي المسؤولة عن هذا الرقم، فمن الملاحظ أن التوكنات غير القابلة للإتلاف لأذرديد قد تصدرت "قائمة أعلى القائمين بالحرق" على مدار الأيام السبعة الماضية بحوالي ٥٥٨١٧ إيثريوم أو ٥٦٪ من جميع عمليات الحرق خلال تلك الفترة. هذا الرقم متقدم بشكل كبير على أوبن سي الذي يحتل المركز الثاني عند ٧١٥٢ إيثريوم.

قائمة المتصدرين للحرق على مدى سبعة أيام من إيثريوم: ألتراساوند.موني

قد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تتسبب فيها يوغا لابز في خنق شبكة إيثريوم

مع تزايد الطلب على البيع مؤقتًا لشبكة إيثريوم، وفقدان العديد من المستخدمين الأموال على رسوم الغاز لمعاملات إيثريوم الفاشلة، حددت يوغا لابز نوايا لبناء بلوكتشين ونقل إيب كوين التابعة لـ BAYC.

في منشور على تويتر أمس، صرحت يوغا لابز أنها ستعيد رسوم الغاز الخاصة بالمستخدم، ولاحظت ما يلي: