سولانا تعاني من الانقطاع السابع في عام ٢٠٢٢ حيث تغزو الروبوتات الشبكة

تام شمس - الاثنين 2 مايو 2022 11:48 صباحاً - عانت شبكة سولانا من انقطاع لمدة سبع ساعات بين عشية وضحاها بين السبت والأحد بسبب عدد كبير من المعاملات من روبوتات سك التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

أدت أربعة ملايين معاملة، أو ١٠٠ جيجابت من البيانات في الثانية، إلى ازدحام الشبكة مما تسبب في خروج المدققين من الإجماع مما أدى إلى توقف سولانا عن العمل في حوالي الساعة ٨:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم السبت.

لم يتمكّن المدققون من إعادة تشغيل الشبكة الرئيسية إلا بعد سبع ساعات من يوم الأحد، الساعة ٣:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.

Validator operators successfully completed a cluster restart of Mainnet Beta at 3:00 AM UTC, following a roughly 7 hour outage after the network failed to reach consensus. Network operators an dapps will continue to restore client services over the next several hours. https://t.co/ezqEYQYKWl— Solana Status (@SolanaStatus) Validator operators successfully completed a cluster restart of Mainnet Beta at 3:00 AM UTC, following a roughly 7 hour outage after the network failed to reach consensus.



Network operators an dapps will continue to restore client services over the next several hours. https://t.co/ezqEYQYKWl — Solana Status (@SolanaStatus) May 1, 2022

حيث قامت الروبوتات بتخزين تطبيق شائع تستخدمه مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف على سولانا لإطلاق مجموعات تسمى كاندي ماشين. في منشور على تويتر بواسطة ميتابليكس، أكدت الشركة أن حركة المرور من الروبوتات على تطبيقاتها كانت مسؤولة جزئيًا عن تعطل الشبكة.

Today #Solana mainnet-beta went down partially due to botting on the Metaplex Candy Machine program. To combat this, we have merged and will soon deploy a botting penalty to the program as part of a broader effort to stabilize the network. https://t.co/QaAZT3VxXz— Metaplex (@metaplex) Today #Solana mainnet-beta went down partially due to botting on the Metaplex Candy Machine program. To combat this, we have merged and will soon deploy a botting penalty to the program as part of a broader effort to stabilize the network. https://t.co/QaAZT3VxXz — Metaplex (@metaplex) May 1, 2022

وقد شاركت ميتابليكس أنها ستطبق ٠,٠١ سولانا (SOL)، أو ٠,٨٩ دولار في وقت كتابة هذه المقالة، كرسوم على المحافظ التي تحاول إتمام معاملة غير صالحة قالت الشركة "يتم إجراؤها عادةً عن طريق الروبوتات التي تحاول السك بشكل أعمى".

وقد تسبب الانقطاع في انهيار سعر SOL، العملة الأصلية لشبكة بلوكتشين، بنسبة ٧٪ تقريبًا ليصل إلى ٨٤ دولارًا، على الرغم من أن التداول منذ ذلك الحين شهد تعافي الأسعار إلى ما يزيد قليلًا عن ٨٩ دولارًا.

الانقطاع الأخير هو المرة السابعة هذا العام التي تعاني فيها سولانا من انقطاع الخدمة، وفقا لتقارير الحالة الخاصة بها. ففي الفترة بين ٦-١٢ يناير ٢٠٢٢، ابتليت الشبكة بمشكلات تسببت في انقطاع جزئي لمدة تتراوح بين ٨ و١٨ ساعة.

حيث قالت سولانا إن "المعاملات عالية الحوسبة" تسببت في انخفاض قدرة الشبكة إلى "عدة آلاف" من المعاملات في الثانية (TPS)، وهو أقل بكثير من المعلن عنه والذي يبلغ ٥٠٠٠٠ معاملة في الثانية.

وفي وقتٍ لاحق من شهر يناير، تم تسجيل أكثر من ٢٩ ساعة من التعطل بين يومي ٢١ و٢٢ من الشهر، مع وجود معاملات مكررة مفرطة تسببت مرة أخرى في ازدحام الشبكة وانقطاعها في بلوكتشين.