سولانا تعاني من الانقطاع السابع في عام ٢٠٢٢ حيث تغزو الروبوتات الشبكة

تام شمس - الاثنين 2 مايو 2022 11:48 صباحاً - عانت شبكة سولانا من انقطاع لمدة سبع ساعات بين عشية وضحاها بين السبت والأحد بسبب عدد كبير من المعاملات من روبوتات سك التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

أدت أربعة ملايين معاملة، أو ١٠٠ جيجابت من البيانات في الثانية، إلى ازدحام الشبكة مما تسبب في خروج المدققين من الإجماع مما أدى إلى توقف سولانا عن العمل في حوالي الساعة ٨:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم السبت.

لم يتمكّن المدققون من إعادة تشغيل الشبكة الرئيسية إلا بعد سبع ساعات من يوم الأحد، الساعة ٣:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.

Validator operators successfully completed a cluster restart of Mainnet Beta at 3:00 AM UTC, following a roughly 7 hour outage after the network failed to reach consensus.

Network operators an dapps will continue to restore client services over the next several hours. https://t.co/ezqEYQYKWl— Solana Status (@SolanaStatus)