بافيت يعود إلى مهاجمة بيتكوين، مدعيًا أنها "لا تنتج أي شيء"

تام شمس - الاثنين 2 مايو 2022 11:48 صباحاً - انتقد المستثمر الملياردير وارن بافيت بيتكوين (BTC) مرة أخرى، مؤكدًا أنه "لن يأخذ" كل بيتكوين في العالم مقابل ٢٥ دولارًا فقط.

هذا الرجل البالغ من العمر ٩١ عامًا، والذي تبلغ ثروته الصافية حوالي ١٢٤ مليار دولار، هو متشكك متعطش للعملات المشفرة أطلق على بيتكوين ذات مرة اسم "سم فئران تربيع". وغالبًا ما تدور حججه حول أن الأصول الرقمية لا تقدم أي قيمة ملموسة، وقد سارع المجتمع إلى تسليط الضوء في هذه المناسبة على وجود عدد لا يحصى من حالات الاستخدام والخدمات في العملات المشفرة والتي من المحتمل أن بافيت لم يبحث عنها.

ففي حديثه في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير هاثاواي يوم السبت، علق بافيت على العملات المشفرة فيما يتعلق بالتبني السائد المتزايد للقطاع. وأشار إلى أنه على الرغم من أنه ليس لديه فكرة عما إذا كانت قيمة بيتكوين ستزيد في المستقبل، فهو متأكد من أنها "لا تنتج أي شيء".

وجادل بافيت بأنه سيكتب لحسن الحظ "شيكًا بعد ظهر اليوم" بقيمة ٢٥ مليار دولار مقابل ١٪ من جميع الأراضي الزراعية أو "المنازل السكنية" في الولايات المتحدة، حيث ينتج كلاهما منفعة حقيقية، لكنه لن ينفق حتى ٢٥ دولارًا مقابل ١٠٠٪ من المعروض من بيتكوين:

"الآن إذا أخبرتني أنك تمتلك كل عملات بيتكوين في العالم وعرضتها عليّ مقابل ٢٥ دولارًا، فلن آخذها لأنني لن أفعل بها شيئًا؟ وسأضطر إلى إعادة بيعها لك بطريقة أو بأخرى. ولن تفعل أي شيء. ستنتج الشقق إيجارات وستنتج المزارع الطعام".

وأضاف: "لكن الأصول، لكي تكون لها قيمة، يجب أن تقدم شيئًا ما لشخص ما. وهناك عملة واحدة فقط مقبولة".

كان أنصار العملات المشفرة المشهورون يسخرون من تعليقات بافيت على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث أشار مارك أندريسن، المؤسس المشارك لأكبر شركة رأس مال استثماري للعملات المشفرة، أندريسن هورويتز (a١6z)، إلى أنه "من الجنون جدًا أن يقول هذه الأشياء بينما كان يتعامل مع مرض السكري"، في إشارة إلى مجموعة من علب الحلوى وعلب الصودا على مكتب بافيت أثناء الخطاب.

ردًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك تويتر "إيلون ماسك"، "هاها إنه يقول"بيتكوين" مرات عديدة." في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مايكل سايلور، "لا يمكن للجميع التوقف عن الحديث عن بيتكوين."

جيمي ديمون يقدم مجاملة صغيرة للعملات المشفرة

أحد المتشككين في العملات المشفرة الذي خفف موقفه قليلًا على الأقل، هو الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان جيمي ديمون.

حيث وصف المصرفي ذات مرة عملة بيتكوين بأنها "احتيال" وكرر باستمرار أنه لا يهتم بدعم القطاع على المستوى الشخصي، على الرغم من استعداد جي بي مورغان للأصول الرقمية بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وفي حديثه مع المنفذ الإخباري KMTV ٣ الذي يتخذ من أوماها مقرًا له يوم الجمعة، أشار ديمون إلى أنه بينما لا يزال لا يحب العملات المشفرة ويحث على توخي الحذر عند الاستثمار فيها، فإنه "سيدافع عن حقكم في القيام بذلك".

ومضى أيضًا في إبراز أن العملات المشفرة يخدم حالات استخدام مهمة في بعض الأحيان، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود: