إيب كوين تنخفض بنسبة ٤٠٪ خلال ثلاثة أيام على الرغم من بيع أرض أذرسايد على الميتافيرس - وإليكم السبب

تام شمس - الأحد 1 مايو 2022 03:48 مساءً - باغتت إيب كوين (APE) المضاربين على صعودها، حيث خسر سعر APE ما يقرب من ٤٠٪ خلال ثلاثة أيام فقط.

بدون مزاد هولندي

وصل سعر APE إلى ثاني أعلى مستوى له، حيث وصل إلى ٢٧,٥٧ دولارًا يوم ٢٨ أبريل، بزيادة أكثر من ٢٦٥٠٪ عن بدايته في منتصف مارس.

ومع ذلك، بدأ المتداولون في حل صفقاتهم بعد أن أصدرت يوغا لابز، مبتكر مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف بورد إيب يخت كلوب (BAYC)، تفاصيل سك أراضي أوذرسايد في الميتافيرس، والتي يطلق عليها اسم "أوذرديد".

حيث كشفت يوغا لابز أن سك التوكنات غير القابلة للإتلاف سيكلف ٣٠٥ APE (أي حوالي ٥٢٥٠ دولارًا بسعر اليوم)، على عكس التوقعات بأن الشركة ستبيع قطع الأرض على الميتافيرس بطريقة المزاد الهولندي. وبالتالي، قد يكون الإفصاح قد قلل من حاجة الأشخاص إلى تخزين المزيد من توكنات إيب كوين، مما أدى إلى انخفاض في الطلب.

حيث انخفض APE إلى ١٧ دولارًا بعد ثلاثة أيام من إعلان يوغا لابز.

مخطط سعر زوج APE مقابل الدولار على مدى أربع ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بالإضافة إلى ذلك، تسارعت عمليات البيع بسبب قرار يوغا لابز بالحد من سك التوكنات غير القابلة للإتلاف الأخرى، بدءًا من باثنين من التوكنات غير القابلة للإتلاف لكل محفظة للموجة الأولى. وقد يكون هذا قد لعب أيضًا دورًا في خفض الطلب على توكنات APE.

هل APE "شراء جيد" بعد التراجع؟

إيب كوين هو توكن تسوية أساسي لجميع منتجات وخدمات يوغا لابز. وبالإضافة إلى ذلك، فهو أحد أصول الحوكمة داخل "إيب كوين داو"، وهي منظمة مستقلة لامركزية تمنح أصحاب APE الحق في التصويت على المقترحات المقدمة من أعضاء المجتمع.

لكن أكبر فائدة لا تزال هي الارتباط الوثيق بين APE و يوغا لابز نفسها، وهي شركة ناشئة من الدرجة الأولى وصل تقييمها إلى ٤ مليارات دولار بعد عام تقريبًا من بدايتها. لذلك، فإن الضجة المحيطة بمبيعات الأراضي المتقابلة، وكلها مستحقة الدفع عبر إيب كوين، يمكن أن تمتص البيع المستمر.

حيث أعلنت أوبن سي، وهو سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف الرائد في العالم، يوم ٣٠ أبريل أنها بدأت في قبول APE للمدفوعات على منصتها. في غضون ذلك، طلبت يوغا لابز من إيب كوين داو إجراء تصويت على إذا ما كان بإمكان APE الانتقال من إيثريوم إلى بلوكتشين الخاص بها.

كما أشار لوما، محلل السوق المستقل، إلى احتمالية وصول APE إلى القاع على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار، مشيرًا إلى "الفائدة والمضاربة" المحيطة بعملية سك أوثرسايد.

وأشار المحلل إلى أنه "مع اختيار الشراء عند تراجع السوق الهابطة، يبدو أنه ليس من المفارقات أن يؤثر بهذه الطريقة على زوج APE بالدولار الأمريكي والنظام البيئي المرتبط به"، مضيفًا:

"أعتقد أنها ستكون عملية شراء جيدة بمجرد زوال ضجة السك".

الأساسيات الفنية لإيب كوين تتفق

أدت عمليات البيع الأخيرة لـ APE إلى دفع السعر إلى التقاء الدعم المحدد من خلال المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ١٠٠-٤H (الموجة السوداء) وخط فيبوناتشي ٠,٥ (حوالي ١٧,٢٩) من المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي المرسوم من قاع التأرجح عند ١٠,٦٣ دولار إلى ما يقرب من ٢٤ دولارًا أمريكيًا.

مخطط سعر إيب كوين لمدة أربع ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يحاول زوج APE مقابل الدولار الارتداد من الالتقاء المذكور، لكن الأحجام الباهتة تشير إلى أنه سيستمر في الانخفاض بشكل أعمق، مع وجود خط فيبوناتشي ٠,٦١٨ بالقرب من ١٥,٧٢ دولارًا كهدف هبوطي تالٍ، منخفضًا بأكثر من ١٠٪ من سعر اليوم.

يتزامن المستوى مع المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠٠-٤H (الموجة الزرقاء) وقمة ما يسمى بـ "منطقة الطلب" - والتي تعتبر بمثابة منصة انطلاق لارتفاع سعر APE السابق بنسبة ١٠٠٪.

على العكس من ذلك، قد يؤدي الارتداد من المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ١٠٠-٤H EMA إلى اختبار APE لخط فيبوناتشي ٠,٣٨٢ بالقرب من ١٨,٨٥ دولارًا. ومصحوبًا بأحجام متزايدة بشكل مقنع، يمكن أن يختبر السعر ٢٠ و٢٤ دولارًا كأهداف صعودية تالية.

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