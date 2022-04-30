الأموال الذكية تعمل على تكديس إيثريوم حتى مع تحذير المتداولين من انخفاضها إلى ٢,٤ ألف دولار

تام شمس - السبت 30 أبريل 2022 09:55 مساءً - يعد دمج إيثريوم القادم أحد أكثر الموضوعات التي تمت مناقشتها على نطاق واسع في قطاع العملات المشفرة، ولدى المحللين مجموعة واسعة من وجهات النظر حول كيفية تأثير الانتقال إلى إثبات الحصة على سعر إيثريوم.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

الحيتان تقوم بالتجميع قبل ترقية ميرج

تم التعمق في التراكم المستمر لإيثريوم بواسطة محافظ الحيتان من قبل شركة استخبارات العملات المشفرة "جارفيس لابز"، والتي نشرت المخطط البياني التالي الذي يبحث في النسبة المئوية للتغير في حيازات محفظة الحيتان مقابل سعر إيثريوم.

التغير في امتلاك الحيتان لإيثريوم. المصدر: تويتر

يرتبط لون النقاط بسعر إيثريوم، حيث يُظهر المخطط البياني أن محافظ الحيتان بدأت في خفض مقتنياتها عندما كان السعر أعلى من ٤٠٠٠ دولار ولم تبدأ في التراكم إلا بعد انخفاض السعر إلى أقل من ٢٣٠٠ دولار.

حيث قالت جارفيس لابز،

"تستمر الحيتان في تجميع إيثريوم، ويظل التراكم في اتجاه جانبي إلى اتجاه صعودي."

وليست الحيتان فقط هي التي تتطلع إلى جمع إيثريوم عند الغوص كما هو موضح في المخطط البياني التالي حيث تشير النقاط الحمراء إلى أن محافظ الحيتان والمحافظ الأصغر قد شهدت زيادة في التجميع.

الاختلاف في إيثريوم. المصدر: تويتر

قال المحللون في جارفيس لابز،

"بالنظر إلى توزيعات محافظ إيثريوم فقط، يمكن استنتاج أنه يبدو أن كل من الحيتان والأسماك تقوم بالتجميع). سرد ترقية ميرج؟"

هل انفصال إيثريوم يظهر في الأفق؟

فكر المحللون في دلفي ديجيتال فيما إذا كان سعر إيثريوم يمكن أن ينفصل عن بيتكوين قبل الدمج أو بعده. ويتوقع المحللون أيضًا أن العملة البديلة "من المحتمل أن تشهد المزيد من التوحيد لزوج إيثريوم مقابل بيتكوين على المدى القصير."

اتجاهات أسعار زوج إيثريوم مقابل بيتكوين. المصدر: دلفي ديجيتال

أحد الأسئلة الرئيسية التي يثيرها هذا المخطط البياني هو ما الذي ستستغرقه إيثريوم للتحرر من "السلسلة غير المرئية" التي أبقتها مرتبطة ببيتكوين لفترة طويلة.

ووفقًا لدلفي ديجيتال، قد تكون الروايات الصعودية الحالية لـ "المال فوق الصوتي" و "ترقية ميرج" المحيطة بإيثريوم هي الشيء الوحيد لمساعدة إيثريوم على التحرر من ارتباطها بحركة أسعار بيتكوين.

حيث قالت دلفي ديجيتال،

"إن الاهتمام بإيثريوم "بعد ترقية ميرج" سوف يزداد قوة من هنا، خاصة وأن المزيد من الناس يدركون الفرصة لكسب عوائد حقيقية أعلى من الأصول الانكماشية."

تكديس إيثريوم يكتسب زخمًا

إحصاءات تكديس إيثريوم. المصدر: Ethereum.org

حتى مع استمرار انخفاض سعر إيثريوم، تُظهر البيانات أن عدد توكنات إيثريوم المكدسة على سلسلة بيكون يستمر في الزيادة. كما تُظهر البيانات من دون أناليتيكس أيضًا ودائعًا متزايدة في إثيريوم ٢ وقد شارك العديد من المحللين وجهات نظرهم حول كيفية قيام المستثمرين المؤسسيين والحيتان بتداول إيثريوم في مرحلتي ما قبل ترقية ميرج وبعدها.

ودائع ليدو إيثريوم ٢. المصدر: دون أناليتيكس

بشكل عام، تُظهر البيانات أنه حتى مع تداول سعر إيثريوم بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة ٤٢,٥٪، تستمر الأموال الذكية في التجميع بسبب التعزيز المتوقع في نسبة المكافأة المربحة وتوقع أن يتحول السعر إلى الاتجاه الصعودي بمجرد أن يصبح إيثريوم أصلًا انكماشيًا.

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