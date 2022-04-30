هذه هي مستويات أسعار بيتكوين التي ينبغي مراقبتها بينما تخاطر بيتكوين بأن تشهد أسوأ أبريل على الإطلاق

تام شمس - السبت 30 أبريل 2022 08:41 مساءً - تقع بيتكوين (BTC) عند نقطة سعر مهمة تاريخيًا للمحتفظين بالعملات، ولكن إلى أين يمكن أن تتجه في الأيام القادمة؟

مع اقتراب الإغلاق الشهري واستعداد العديد من البلدان لعطلة مايو، يقوم المتداولون بتحديد الخيارات - مع بعض المفاجآت.

مستوى ٣٥٠٠٠ دولار يصبح التركيز الرئيسي

في حين نادرًا ما يتفق المعلقون في سوق بيتكوين على الكثير، هناك شيء واحد مقبول بشكل أو بآخر هذا الأسبوع - وهو أن الإغلاق الشهري لشهر أبريل سيكون متقلبًا.

ومن المقرر أن يتفاقم هذا التقلب خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص حجم التداول بفضل توقف الأسواق إما في عطلة نهاية الأسبوع أو فترة الإجازة الطويلة.

ومع ذلك، حتى مع المشاركة الكلية، يبدو أن الوضع لا يفضّل المضاربون على الصعود في بيتكوين. فحسبما أفاد كوينتيليغراف، شهد يوم الجمعة إغلاق المؤشرات الرئيسية، باستثناء الصين، في المنطقة الحمراء.

"لا يوجد شيء صعودي بشأن هذه الشمعة بخلاف أنها لا تزال أعلى من الدعم الشهري (ولكن قد يتغير ذلك اليوم)، هكذا يلخص المتداول الشهير على تويتر "Cryptotoad" كجزء من تحديثه الأخير.

"إن الدعم الشهري القادم سيكون عند ٣٥ ألف دولار."

حقق شهر أبريل حتى الآن خسائر بنسبة ١٥٪ في زوج بيتكوين مقابل الدولار، وهو أسوأ شهر أبريل في تاريخ بيتكوين، وذلك حسبما تظهر البيانات من مورد المراقبة على السلسلة كوين غلاس.

مخطط العوائد الشهرية لزوج بيتكوين مقابل الدولار (لقطة شاشة). المصدر: كوين غلاس

تمكن زوج بيتكوين مقابل الدولار حتى الآن من تجنب الانخفاض إلى ما دون السيولة عند حوالي ٣٧٥٠٠ دولار، لكن Cryptotoad ليس الوحيد الذي يجادل في أن هذا يمكن أن يصبح الآن محورًا للتركيز على المخطط البياني على المدى القريب.

حيث حدد جوردان ليندسي، مؤسس شركة جي سي إل كابيتال التجارية، مستوى ٣٥٠٠٠ دولار أمريكي كمستوى يراه مجرد واحدًا من "مستويين فنيين كبيرين".

حيث قال لمتابعي تويتر يوم الجمعة: "إنهما المستويين الوحيدين المهيان الآن في بيتكوين. ٣٥ ألف دولار هو دعم القناة وأدناه هو انهيار فني كبير. فالسعر صعودي من الناحية الفنية منذ تسجيل مستووى ٣٨ ألف دولار يوم ٤ فبراير على هذا الحساب وهو محايد منذ الانخفاض دون مستوى ٥٣ ألف دولار. كل شيء آخر لميكن سوى ضجيج".

BTC/USD annotated chart. Source: Jordan Lindsey/ Twitter

المخطط البياني المشروح لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: جوردان ليندسي/ تويتر

إذا تحقق هذا الانخفاض، فسيضع بيتكوين ليس بعيدًا عن أسوأ سيناريو متوقع الأسبوع الماضي عند ٣٠٠٠٠ دولار، والذي يوصف بأنه "قاع نهائي" ومستوى محتمل للوصول بحلول يونيو.

"التخفيف اللائق" يمكن أن يتبع الاحتفاظ بالمستوى الفوري

وفي الوقت نفسه، باعتماد وجهة نظر أكثر تفاؤلًا، جادل المتداول الزميل كريديبل كريبتو بأن تجنب الانخفاض الذي يقل عن ٣٧٠٠٠ دولار يضع بيتكوين في مركز أقوى.

وكتب على تويتر يوم السبت بجانب مخطط بياني يوضح التكهن: "إذا تمكنا من البقاء هنا، فسنرى بعض الراحة".

"وفقًا لتحديثي الأخير، يمكنني رؤية الحجج الصحيحة لكليهما ولكن أعطي ميزة لسيناريو الصعود بسبب هيكل الموجة. إذ يوجد إبطال سهل عند مستوو ٣٧,٧ ألف دولار، وإذا وصلنا إلى توقع تدفق في المنطقة البرتقالية ومستويات ٣٦ ألفًا."

في وقت كتابة هذه السطور، مع بقاء حوالي ١٢ ساعة حتى الإغلاق ، تم تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار عند ٣٨٦٠٠ دولار.

المخطط البياني المشروح لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كريديبل كريبتو/ تويتر

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