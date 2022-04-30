صعوبة شبكة بيتكوين تسجّل أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٢٩٧٩٤ تريليون

تام شمس - السبت 30 أبريل 2022 06:48 مساءً - أكدت شبكة بيتكوين (BTC) موضعها باعتبارها شبكة بلوكتشين الأكثر مرونة ضد الهجمات، حيث سجلت صعوبة جديدة على الإطلاق في الشبكة للمرة الثانية هذا الشهر في أبريل - حيث قفزت من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٢٨,٥٨٧ تريليون إلى ٢٩,٧٩٤ تريليون.

وتتطلب صعوبة الشبكة الأكبر قوة حسابية أكبر لتعدين كتلة بيتكوين بنجاح، مما يمنع الجهات الفاعلة السيئة من الاستيلاء على الشبكة والتلاعب بالمعاملات، المعروف أيضًا باسم الإنفاق المزدوج.

حسبما يتضح من البيانات من بلوكتشين دوت كوم، شهدت صعوبة شبكة بيتكوين اتجاهًا صعوديًا لمدة عام تقريبًا منذ ١ أغسطس ٢٠٢١. قبل ذلك، بين مايو ويوليو ٢٠٢١، كان الجدول الزمني عندما انخفضت صعوبة شبكة بيتكوين تقريبًا ٤٥,٥٪ من ٢٥,٠٤٦ تريليون إلى ١٣,٦٧٣ تريليون - أثار في ذلك الوقت مخاوف مؤقتة بشأن ضعف الشبكة.

صعوبة شبكة بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

كمزيد من تعزيز مرونة بيتكوين ضد هجمات ٥١٪، يوم ٢٨ أبريل، سجل معدل هاش شبكة بيتكوين أيضًا أعلى مستوى جديدًا بقيمة ٢٥٨ إكساهاش في الثانية. وكما هو موضح أدناه، انخفض معدل هاش الشبكة إلى ٢٢٠ إكساهاش في الثانية بنهاية الشهر مع عدم وجود تأثير سلبي مرئي على صعوبة شبكة بيتكوين.

إجمالي معدل هاش بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

شهد شهر أبريل أيضًا واحدة من أقل متوسط ​​رسوم المعاملات على شبكة بيتكوين - وهي التكلفة المرتبطة بتحويل بيتكوين. ولأول مرة منذ عامين، يوم ١٨ أبريل، انخفض متوسط ​​رسوم معاملة بيتكوين إلى ١,٠٣٩ دولارًا، والذي بلغ أعلى مستوى له ٦٢,٧٨٨ دولارًا في أبريل ٢٠٢١.

وفي حين يواصل القائمون بتعدين بيتكوين متابعة آخر ٢ مليون بيتكوين للتداول، فإن الشبكة في وضع جيد لتحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق فيما يتعلق بالأمن والسعر بشكل عام.