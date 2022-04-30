باينانس تخطط لزيادة الوعي بالعملات المشفرة وبلوكتشين بين المستثمرين الهنود

تام شمس - السبت 30 أبريل 2022 05:41 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة "باينانس" عن إطلاق موازٍ لثلاث مبادرات تعليمية رئيسية لتسريع تثقيف المستثمرين والطلاب الهنود حول نظام العملات المشفرة وبلوكتشين.

ومع إدراك أهمية وعي المستثمرين بالعملات المشفرة وبلوكتشين، سلطت باينانس الضوء على أن المنظمين وصانعي السياسات الهنود يشيرون إلى نقص التعليم كمجال مثير للقلق، مما يعيق حاليًا التبني الواسع النطاق للعملات المشفرة.

تتضمن إحدى المبادرات التعليمية الثلاث التي أطلقتها باينانس بدء مبادرة "بلوكتشين من أجل الخير"، وهي منصة لطلاب الجامعات للتوصل إلى حلول لجعل العملات المشفرة أكثر سهولة وشمولية، وهي تستهدف بشكل أساسي ديموغرافية الطلاب في الهند.

دخلت باينانس أيضًا في شراكة مع المؤثرين والمعلمين في مجال العملات المشفرة في الهند، بما في ذلك نيها ناغار وأديتيا سايني وكاشف رازا، لاستضافة ندوة مجانية عبر الإنترنت باسم العملات المشفرة للجميع في الأول من مايو. ووفقًا للإعلان الرسمي، سيركز مؤثرو العملات المشفرة على تعليم أساسيات مفاهيم بلوكتشين والعملات المشفرة مع إزالة الغموض عن الأساطير المتعلقة بتداول العملات المشفرة:

"إلى جانب تقديم الشهادات الصادرة عبر بلوكتشين من باينانس إن إف تي لجميع الحاضرين، سيحصل الفائزون المحددون على هدايا كبيرة في بيتكوين وباينانس كوين (BNB)."

وفي حديثٍ لكوينتيليغراف حول المشهد الهندي، كشف مؤسس بيتينينغ، كاشف رازا، أن "الحاجز الرئيسي في نظام تعليم العملات المشفرة الحالي هو أنه لا توجد منصات كافية توفر التعليم بطريقة مبسطة." كما أشار إلى الحاجة إلى إدخال المعلومات التعليمية بلغات مختلفة لتلبية احتياجات السكان الهنود المتنوعين بشكل كبير.

مبادرة باينانس الثالثة هي برنامج "التعلم والكسب" الذي تم إطلاقه حديثًا والذي يسمح للمستخدمين بكسب العملات المشفرة أثناء التعرف على نظام العملات المشفرة وبلوكتشين. ونظرًا لكونه معلم عملات مشفرة قديم في الهند، فقد سلط رازا الضوء على دور باينانس أكاديمي في مواكبة أحدث المعلومات التعليمية.

وأكد ليون فونغ، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في باينانس، في معرض تأكيده على الفرصة غير المستغلة في تعليم الحشد الشاب في الهند:

"نحن نأمل في إنشاء الحوافز المناسبة للمستخدمين لإجراء المزيد من البحث الشامل واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بشكل أفضل."

دخلت بورصة العملات المشفرة أيضًا في شراكة مع واحدة من أفضل الجامعات في الهند، المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي (IIT - D)، كراعٍ رئيسي لمهرجانها الثقافي Rendezvous لعرض حالات الاستخدام، بما في ذلك تذاكر التوكنات غير القابلة للإتلاف وشهاداتها وتوكنات المعجبين وبروتوكول إثبات الحضور (POAP).

في ملاحظة ختامية، أوصى رازا زملائه الهنود بتثقيف أنفسهم بشأن النظام البيئي للعملات المشفرة قبل القيام بالاستثمارات:

"تعلم أولًا ثم فكر في الكسب. ويب ٣ > العملات المشفرة وينبغي على المرء أن يفهم التقنية الأساسية ويحاول أيضًا بناء مستقبل مهني فيها".

وعلى الرغم من أن قرار الهند بفرض ضرائب باهظة على مستثمري العملات المشفرة أدى إلى نتائج عكسية على بعض المستويات، إلا أنه أدى إلى بعض الوضوح حول موقف الحكومة من النظام البيئي الناشئ.

ففي أوائل أبريل، أجرت كوين بيز فنتشرز، وهي ذراع استثماري لشركة كوين بيز الأمريكية لتبادل العملات الرقمية، حدثًا ترويجيًا شخصيًا في بنغالور، الهند، مع خطط لاستثمار مليون دولار في العديد من مبادرات العملة المشفرة وويب ٣ الهندية.

وبالشراكة مع بيلدرز ترايب، كشف بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، أن شركة رأس المال الاستثماري تنوي الاستفادة من المواهب البرمجية في الهند والمساعدة في تسريع أهداف الشمول الاقتصادي والمالي في الهند. وفي حديث لكوينتيليغراف حول تأثير قانون الضرائب الجديد في جذب الاستثمارات الأجنبية، صرح المؤسس المشارك بيلدرز ترايب "بارين لاثيا"، قائلًا: