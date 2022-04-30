الطلب على نطاقات ENS المكونة من ٤ أرقام يرتفع هذا الأسبوع ويستمر في الارتفاع

تام شمس - السبت 30 أبريل 2022 05:41 صباحاً - منذ أن أصدرت إيثريوم نيم سيرفس، أو ENS، ١٠٠٠٠ نطاق .eth من أربعة أرقام تتراوح من ٠٠٠٠ إلى ٩٩٩٩، تسببت مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف في إثارة ضجة بين مستثمري التوكنات غير القابلة للإتلاف والمضاربين والمتحمسين على حد سواء. وبعد بيع جميع أسماء ENS البالغ عددها ١٠٠٠٠ في يوم واحد، فإن عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لأسماء ENS وشراء أسماء الأرقام المكونة من هذه الأرقام في الأسواق الثانوية قد أثر بشكل كبير على حجم تداول السوق.

ووفقًا للوحة معلومات دون أناليتيكس لـ ENS، بدأ الارتفاع المفاجئ في المبيعات يوم ٢١ أبريل، وقفز عدد عمليات تسجيل أسماء eth. منذ ذلك الحين من ٢٧٢١ إلى ٢١١٨٨ بحلول ٢٨ أبريل. وعلى مدار السبعة أيام الماضية، ارتفع حجم تداول نطاقات ENS في أوبرا بنسبة ٣٣٣٣٪ إلى ٢٦١٣ إيثريوم، أو ٧,٣ ملايين دولار، في وقت كتابة هذه المقالة. وقد شهدت الساعات الـ ٤٨ الماضية أكثر تداول لتوكنات غير قابلة للإتلاف لـ ENS في السوق الثانوية بأغلى نطاق حتى الآن، "٠٠٨.eth"، مع بيعها مقابل ٢٠ إيثريوم، أو ٥٦١٢٥ دولارًا يوم ٢٩ أبريل.

كل اسم ويب من ENS هو توكن غير قابل للإتلاف يتم سكه وبيعه مثل أي توكن آخر غير قابل للإتلاف. يمكن لهذه النطاقات اللامركزية التي تنتهي بـ .eth أن تعمل مثل عناوين محفظة إيثريوم، وتجزئة التشفير وعناوين URL الخاصة بالمواقع الإلكترونية. ونظرًا لأن التطبيقات والمحافظ والبورصات والأسواق اللامركزية تدعم بشكل متزايد أسماء مستخدمي التوكنات غير القابلة للإتلاف، سواء من ENS أو من المنافسين مثل أنستوبابل دومينز، يتبنى مستخدمو ويب ٣ القيمة التي يمكن ربطها بالهوية الرقمية.

وقد شكل الحاملون الذين حصدوا أسماء ENS من ٠-٩٩٩٩ قناة ديسكورد حصرية تسمى ١٠kClub. في وقت كتابة هذه المقالة، انضم ما يقرب من ٤٠٠٠ من حاملي ENS إلى هذا النادي الاجتماعي. حتى أن الأعضاء ابتكروا لازمة تم نشرها باستمرار خلال محادثة ديسكورد تنص على "أنا أرقامي وأرقامي هي أنا". ووفقًا لصفحة ١٠kClub على تويتر، لا توجد خريطة طريق.

نتيجة لذلك، تعطل موقع app.ens.domains في الأسبوع الماضي وقاد المستخدمين إلى صفحة خطأ ٤٠٤ لأنه تعذر العثور على موقع الويب على الخادم. وفي ٢٩ أبريل، قام فريق ENS بالتغريد عدة مرات بأنهم يعملون على حل المشكلة.