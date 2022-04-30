مقياسان رئيسيان يشيران إلى المزيد من الجوانب السلبية لسوق العملات المشفرة بالكامل

تام شمس - السبت 30 أبريل 2022 02:41 صباحاً - ظل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في اتجاه تصاعدي طفيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتم اختبار الدعم البالغ ١,٧٥ تريليون دولار مؤخرًا يوم ٢٧ أبريل حيث ارتدت عملة بيتكوين (BTC) عند ٣٨٠٠٠ دولار وإيثريوم (ETH) عند ٢٨٠٠ دولار في ٢٧ أبريل.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، مليار دولار أمريكي. المصدر: تريدينغ فيو

أظهرت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة انخفاضًا بنسبة ٣,٥٪ في الأيام السبعة الماضية وكان الخاسرون البارزون خسارة بنسبة ١٨,٨٪ من XRP وخسارة ١٠,٢٪ من كاردانو (ADA) وانخفاضًا بنسبة ٩,٧٪ في سعر بولكادوت (DOT).

يوفر تحليل نطاق أوسع من العملات البديلة صورة أكثر توازنًا، والتي تتضمن مكاسب بنسبة ٢٥٪ من بعض مشروعات الألعاب والميتافيرس في نفس الفترة الزمنية.

الفائزون والخاسرون أسبوعيًا من بين أفضل ٨٠ عملة. المصدر: نوميكس

ارتفعت إيبكوين (APE) بنسبة ٤٤٪ بسبب المزاد القادم للأرض في الميتافيرس على الجانب الآخر المقرر عقده يوم ٣٠ أبريل. وقد يتم تطوير ذا أذارسايد بواسطة يوغا لابز، ويمتلك فريق أنيموكا براندز وبورد إيب يخت كلوب والمستثمرين في التوكنات غير القابلة للإتلاف توقعات عالية للمشروع.

حيث ارتفعت التوكنات الأصلية لتطبيق أسلوب الحياة ستيبن (GMT) القائم على الحركة من أجل الكسب بنسبة ٢٨٪ بعد أن أعلنت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة في الولايات المتحدة عن خطط لإدراج التوكن.

كذلك اكتسبت نيكسو ١٥٪ بعد إعلان باينانس عن إدراجها في بورصة العملات المشفرة والمشتقات في ٢٩ أبريل، وكشفت نيكسو أيضًا عن خطط لإصدار بطاقة ائتمان تقبل العملات المشفرة كضمان بدلًا من بيع أصول أصحابها.

وقد تم تعديل سعر زيليقا (ZIL) بعد ضخ التوكن بنسبة ٣٨٠٪ في أواخر مارس، ويأتي هذا بعد إعلان المشروع يوم ٢٥ مارس عن خدمة ميتافيرس التي ستستخدم تقنية إنفيديا.

وفي الوقت نفسه، تُظهر البيانات من داب رادار أن لعبة يونيكورن، أكسي إنفينيتي (AXS) التي تعتمد على اللعب للكسب، قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال ٩ أشهر بعد أن انخفض عدد المستخدمين والمعاملات بنسبة ١٥٪ خلال الثلاثين الماضية.

فرق سعر تيثر يُظهر قلة الطلب من المشترين

يقيس فرق سعر أو كي إكس تيثر (USDT) طلب الأفراد في الصين ويقيس الفرق بين التداولات المباشرة في الصين وبالدولار الأمريكي.

والطلب المفرط على الشراء يضع المؤشر فوق القيمة العادلة عند ١٠٠٪. من ناحية أخرى، فإن عرض السوق الخاص بتيثر قد غُمر خلال الأسواق الهابطة، مما تسبب في خصم ٤٪ أو أعلى.

معاملات تيثر (USDT) المباشرة مقابل زوج اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي. المصدر: أو كي إكس

بلغ فرق سعر أو كي إكس تيثر ذروته عند ٢٪ في ٢٨ أبريل، وهو أعلى مستوى له في عام ٢٠٢٢. وقد تزامنت الحركة مع ارتفاع بيتكوين فوق ٤٠٠٠٠ دولار، لكن سعرها عاد في وقت لاحق من ذلك اليوم. وفي الوقت الحالي، يقف فرق سعر تيثر عند ٠٪، مما يشير إلى شعور محايد من المتداولين الأفراد.

أسواق العقود الآجلة تظهر معنويات مختلطة

العقود الدائمة، والمعروفة أيضًا باسم المقايضات العكسية، لها معدل مضمّن يتم تحصيله عادةً كل ثماني ساعات. وتستخدم البورصات هذه الرسوم لتجنب الاختلالات في مخاطر الصرف.

ويشير معدل التمويل الإيجابي إلى أن العقود الطويلة (المشترين) تتطلب المزيد من الرافعة المالية. ومع ذلك، فإن الموقف المعاكس يحدث عندما تتطلب صفقات البيع (البائعين) رافعة مالية إضافية، مما يتسبب في تحول معدل التمويل إلى سلبي.

معدل التمويل المستقبلي الدائم المتراكم لمدة ٧ أيام في ٢٩ أبريل. المصدر: كوين غلاس

كما هو موضح أعلاه، فإن معدل التمويل المتراكم لمدة سبعة أيام إيجابي قليلًا لبيتكوين وإيثريوم. وتشير البيانات إلى ارتفاع طفيف في الطلب من صفقات الشراء (المشترين)، ولكن لا شيء من شأنه أن يجبر المتداولين على إغلاق صفقاتهم. على سبيل المثال، سعر لونا الإيجابي بنسبة ٠,١٥٪ الأسبوعي يساوي ٠,٦٪ شهريًا، وهو ما لا ينبغي أن يثير قلق معظم المتداولين في العقود الآجلة.

ويشير عدم وجود فرق سعر في تيثر في آسيا وفروق سعر العقود الدائمة الثابتة إلى قلة الطلب من المتداولين الأفراد تمامًا حيث تكافح القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة للحفاظ على الدعم البالغ ١,٧٥ تريليون دولار.

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