يوروسيستيم يبدأ عمل نماذج تجريبية لواجهة عميل اليورو الرقمية

سيستمر التقدم في تطوير اليورو الرقمي حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي (ECB) ويوروسيستيم في البحث عن شركات للمشاركة في تمرين لنموذج أولي لخدمات الدفع التي تواجه العملاء. وقد تمت دعوة مقدمي خدمات الدفع والبنوك والشركات الأخرى ذات الصلة للتعبير عن اهتمامهم بالمشروع في إعلان صدر يوم الخميس.

حيث صرحت يوروسيسيتم، التي تضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية للدول التي تستخدم اليورو، أنها ستختار ما يصل إلى خمسة من مزودي الخدمة على أساس قدراتهم وحالات الاستخدام التي يقدمونها. وفي حين لا يُطلب من المشاركين أن يكون لديهم خبرة سابقة في الخدمة التي سيضعونها في نموذج أولي، سيتم أخذ الخبرة في الاعتبار في عملية الاختيار.

ومن المتوقع أن يقوم موفرو النماذج الأولية بتطوير تطبيقات الواجهة الأمامية وفقًا لمواصفات الواجهة الخلفية للنظام الحالي وواجهة الاستخدام. وسيكونون أحرارًا في تقديم ملاحظات حول النظام الحالي، بما في ذلك كيفية تلبية متطلباتهم الفنية، وسيرحب بهم لاقتراح خدمات ذات قيمة مضافة إضافية. لن يتم الدفع للمشاركين مقابل جهودهم ولكن قد يتم تضمينهم في خطوات أخرى في تطوير اليورو الرقمي.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات للمشروع هو ٢٠ مايو ٢٠٢٢. وسيبدأ المشروع في أغسطس ويتوقع أن ينتهي في الربع الأول من العام المقبل. ستنتهي مرحلة الدراسة في تجربة اليورو الرقمية في أكتوبر ٢٠٢٣. في ذلك الوقت، من المتوقع اتخاذ قرار من مجلس إدارة نظام اليورو بشأن تطوير عملة رقمية رقمية للبنك المركزي باليورو (CBDC) في العالم الحقيقي.