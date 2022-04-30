أفالانش (AVAX) تخسر أكثر من ٣٠٪ في أبريل، لكن بصمة التمويل اللامركزي تترك مجالًا للصعود

تام شمس - السبت 30 أبريل 2022 02:41 صباحاً - انخفض سعر أفالانش (AVAX) بأكثر من ٣٠٪ في أبريل، ولكن على الرغم من تحرك السعر السلبي، تظل منصة العقود الذكية المنافس الأول للتطبيقات اللامركزية نظرًا لقدرتها على التوسع والمعاملات منخفضة التكلفة وبصمة كبيرة في التمويل اللامركزي ( DeFi).

توكن AVAX مقابل الدولار على إف تي إكس. المصدر: تريدينغ فيو

تتوافق الشبكة مع جهاز إيثريوم فيرتشوال ماشين فيرتشوال ماشين (EVM) وهي فريدة من نوعها من حيث أنها لا تواجه نفس الاختناقات التشغيلية لرسوم المعاملات العالية وازدحام الشبكة.

تمكنت أفالانش من جمع أكثر من ٩ مليارات دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من خلال تقديم حل توسيع الطبقة ١ لإثبات الحصة (PoS). وهذا المؤشر مهم للغاية لأنه يقيس الودائع في العقود الذكية للشبكة. على سبيل المثال، بي إن بي تشين، التي تعمل منذ سبتمبر ٢٠٢٠، تمتلك ١٠,٤ مليارات دولار في إجمالي القيمة المقفلة.

الأخبار الإيجابية يمكن أن تخلق دعم الأسعار

على الرغم من أن سعر توكن AVAX قد عانى وأن إجمالي القيمة المقفلة يقف وراء بعض منافسيها، لا يزال المستثمرون متفائلين، بناءً على التطورات الإيجابية الأساسية التي حدثت في شهر أبريل.

فوفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ يوم ١٤ أبريل، جمعت آفا لابز، وهو المطور الرئيسي لبلومبرغ أفالانش، ٣٥٠ مليون دولار من المستثمرين. ونجحت هذه الصفقة في رفع قيمة الشركة بمبلغ ٥,٢٥ مليارات دولار، ووفقًا لبيانات من داب رادار، تمتلك أفالانش ما يقرب من ١٠٠ تطبيق نشط، بدءًا من التمويل اللامركزي إلى أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) والألعاب.

في وقتٍ سابق من أبريل، اشترت المنظمات التي تقف وراء عملة تيرا يو إس دي المستقرة الخوارزمية ٢٠٠ مليون دولار في AVAX لاحتياطياتها الإستراتيجية من تيرا يو إس دي. وقد استشهد المؤسس المشارك لشركة تيرا، دو كوون، بالنمو القوي للنظام البيئي في أفالانش وقاعدة المستخدمين الكبيرة.

حتى مع الأخبار الإيجابية، لا يزال سعر AVAX منخفضًا بنسبة ٥٣٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ١٤٧ دولارًا، مما أدى إلى قيمة سوقية تبلغ ١٨,٤ مليار دولار. وبالمقارنة، تبلغ القيمة السوقية لشركة تيرا (لونا) ٣١,٠ مليار دولار، وتبلغ قيمتها سولانا (SOL) الإجمالية ٣٣,٣ مليار دولار.

إجمالي القيمة المقفلة ينخفض ​​بنسبة ١٠,٥٪، ولكنه يتبع الاتجاه الهبوطي على مستوى السوق

تعزز مقياس التطبيقات اللامركزية الأساسي في أفالانش خلال الثلاثين يومًا الماضية حيث انتعش إجمالي القيمة المقفلة للشبكة إلى ١٢١ مليون AVAX.

إجمالي القيمة المقفلة على أفالانش، AVAX. المصدر: ديفاي لاما

يوضح المخطط البياني أعلاه كيف وصلت ودائع التطبيقات اللامركزية في أفالانش إلى ذروتها عند ١٣٢,٩ مليون AVAX يوم ١٤ مارس، لكنها انخفضت بشكل كبير في وقت سابق في أبريل إلى أدنى مستوى منذ ٣ يناير. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي القيمة المقفلة الحالي البالغ ٨,٥ مليارات دولار بنسبة ١٠,٥٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية .

وعلى سبيل المقارنة، انخفض إجمالي القيمة المقفلة الخاصة بشركة سولانا (SOL) بنسبة ٩,٥٪ في نفس الفترة ليصل إلى ٤,٨ مليارات دولار أمريكي. وبالمثل، انخفضت ودائع عقود إيثريوم الذكية من ٨٨,٣ مليار دولار إلى ٨٠,١ مليار دولار في نفس الفترة، وهو انخفاض بنسبة ٩٪.

ولتأكيد إذا ما كان انخفاض إجمالي القيمة المقفلة في أفالانش أمرًا مثيرًا للقلق، يجب على المرء تحليل مقاييس استخدام التطبيقات اللامركزية. إذ لا تتطلب بعض التطبيقات اللامركزية، مثل الألعاب والمقتنيات، ودائع كبيرة، لذا فإن مقياس إجمالي القيمة المقفلة يكون غير ذي صلة في تلك الحالات.

بيانات التطبيقات اللامركزية على أفالانش على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: داب رادار

كما هو موضح بواسطة داب رادار، في ٢٨ أبريل، انخفض عدد عناوين شبكة أفالانش التي تتفاعل مع التطبيقات اللامركزية بنسبة ١٤٪ مقارنة بالشهر السابق. وبالمقارنة، واجهت شهدت سولانا زيادة بنسبة ٦٠٪ في عدد المستخدمين، في حين ظلت إيثريوم ثابتة.

حالة استخدام التمويل اللامركزي القوية لأفالانش لا تزال عاملًا صعوديًا

فعلى الرغم من أن إجمالي القيمة المقفلة في أفالانشمن قد تضرر بشدة مقارنة بمنصات العقود الذكية المماثلة، إلا أن هناك استخدامًا قويًا للشبكة في قطاع التمويل اللامركزي. على سبيل المثال، عناوين تريدر جو البالغة ١٨٠٨٣٠ عنوانًا نشطًا أعلى من تطبيق التمويل اللامركزي الرائد لشركة إيثريوم، ميتاماسك سواب، والذي يضم ١١٦٢١٠ مستخدمًا نشطًا.

وتشير البيانات الواردة أعلاه إلى أن أفالانش صامد مقابل السلاسل المتنافسة. بالنظر إلى أن سعر AVAX انخفض بنسبة ٢٩,٥٪ خلال ٢٨ يومًا، يجب ألا يشعر المستثمرون بالذعر لأن شبكة التطبيقات اللامركزية نشرت بيانات قوية لاستخدام إجمالي القيمة المقفلة والتطبيقات اللامركزية.

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