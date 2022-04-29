الرئيس التنفيذي لكوين بيز يستجيب لمزاعم التداول من الداخل بتغييرات في إدراج التوكنات

تام شمس - الجمعة 29 أبريل 2022 11:55 مساءً - بعد أن أدلى بعض متعقبي أخبار بالعملات المشفرة بادعاءات بالتداول من الداخل من قبل أفراد يحتمل أن يكونوا مرتبطين بكوين بيز، قال الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ إن بورصة العملات المشفرة ستغير بعض ممارسات إدراج التوكنات الخاصة بها.

ففي منشور على مدونة يوم الخميس، لم يؤكد أرمسترونغ إذا ما كان أي من موظفي كوين بيز قد تلقوا إجراءات تأديبية أو تمت إحالتهم لتهم جنائية ردًا على ما يُزعم من تلقي معلومات داخلية تستخدم للربح من بعض عمليات إدراج التوكنات. ووفقًا للمدير التنفيذي، خططت كوين بيز لتغيير عملية الإدراج على مدار الأرباع القليلة القادمة "لمحاولة منع البيانات الموجودة على السلسلة من إعطاء إشارة للمتداولين اليقظين"، للسماح للمستخدمين بتقييم الأصول ومراجعتها والاستثمار بشكل أكبر في أدوات التحليل الجنائي.

حيث قال الرئيس التنفيذي لكوين بيز إن "هناك دائمًا احتمال أن يتمكن شخص ما داخل كوين بيز، عن قصد أو عن غير قصد، من تسريب المعلومات إلى الغرباء الذين ينخرطون في نشاط غير قانوني". "نحن لا نتسامح مطلقًا مع هذا الأمر ونراقب ذلك، ونجري التحقيقات عند الاقتضاء مع مكاتب المحاماة الخارجية [...] وإذا وجدت هذه التحقيقات أن أي موظف في كوين بيز قد ساعد بطريقة ما أو حرض على أي نشاط شائن، فسيتم إنهاء عمل هؤلاء الموظفين فورًا وإحالتهم إلى السلطات (من المحتمل أن يتعرض للملاحقة الجنائية)".

ووفقًا لأرمسترونغ، يقتصر الموظفون على تداول العملات المشفرة على منصات كوين بيز من خلال سياسات الشركة الخاصة بها لمراقبة المعاملات و"البقاء في صدارة الانتهاكات المحتملة". ومع ذلك، أفاد كوينتيليغراف في أبريل أن بعض المحققين عبر الإنترنت زعموا أن بعض المستثمرين لديهم معرفة من الداخل بأي من التوكنات التي كانت كوينتيليغراف تفكر في إدراجها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ بناءً على سجلات مشتريات بلوكتشين قبل أن تصدر البورصة تلك المعلومات.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز إن "بعض المشاركين في السوق" ربما يكونون قادرين على الاستفادة من عملية الإدراج الخاصة بها من خلال استخدام البيانات الموجودة على السلسلة لمراقبة تكامل الأصول واختبار التبادل وكذلك اكتشاف الاختلافات الصغيرة في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة، أو استجابات واجهة برمجة التطبيقات (API). وأضاف أن البورصة لن "تلتقط كل شيء"، لكنها تهدف إلى العمل مع شركات العملات المشفرة الأخرى والاستجابة للتعليقات لتعديل السياسات حسب الحاجة.

وقال أرمسترونغ: "على الرغم من أن هذه بيانات عامة، فإنها ليست بيانات يمكن لجميع العملاء الوصول إليها بسهولة، لذلك نسعى جاهدين لإزالة عدم تناسق المعلومات". "نحن نراجع الأصول في أسرع وقت ممكن، ونسرد كل ما في وسعنا - طالما أننا نعتقد أنه آمن وقانوني."

غالبًا ما يؤدي الإدراج على كوين بيز إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار لمشروع العملات المشفرة نظرًا لحجم البورصة وشعبيتها. ففي مايو ٢٠٢٠، ارتفع سعر توكن OmiseGo الخاص بشبكة أو إم جي نتورك بنسبة ٢٠٠٪ في غضون ١٥ دقيقة من إدراجه في كوين بيز قبل الانهيار. كما أظهرت مورفيوس لابز (MITX) وكروماتيكا (KROM) وبيغ داتا بروتوكول (BDP) - جميع توكنات كوين بيز التي تم تحديد أنها قيد الدراسة - مكاسب بلغت ١٨٥٪ و١٤٥٪ و٢٠٤٪ على التوالي، بعد فترة وجيزة من إعلان البورصة في أبريل ٢٠٢١.