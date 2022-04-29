أصبح من الممكن استخدام فيتشين كوسيلة للدفع في ٢ مليون متجر - وتوكن VET يرتبط بسلسلة بي إن بي تشين

تام شمس - الجمعة 29 أبريل 2022 08:41 صباحاً - أعلن مشروع بلوكتشين لسلسلة التوريد فيتشين عن شراكة جديدة مع شركة خدمات الدفع المشفرة، ألكيمي باي، والتي ستسمح للأشخاص باستخدام توكن VET كدفع في أكثر من ٢ مليون متجر في ٧٠ دولة مختلفة.

جاءت الأخبار جنبًا إلى جنب مع إدراجه كتوكن مدعوم على باينانس بريدج ٢.٠ الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

حيث تم تضمين فيتشين في المجموعة الأولى من التوكنات التي سيتم دعمها على باينانس بريدج ٢.٠ الجديد. ويوفر باينانس بريدج ٢.٠ طريقة جديدة لتوصيل التوكنات من إيثريوم لاستخدامها في سلسلة بي إن بي تشين - المعروفة سابقًا باسم باينانس سمارت تشين.

تشمل التوكنات الأخرى المترابطة SAND وAPE وJASMY وMANA وPEOPLE وMBL وLOOKS وELON.

وكما لو أن هذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد أعلنت فيتشين أيضًا يوم الخميس عن انضمامها إلى بلوكتشين إنفراستراكتشر ألاينس (BIA)، وهي منظمة تربط بين خبراء الصناعة وتوفر التمويل للمشاريع البحثية المتعلقة ببلوكتشين.

وقد تحدث صني لو، الرئيس التنفيذي لشركة فيتشين، بحرارة عن الانتماء الجديد لتحالف BIA.

"من خلال العمل مع هذه المجموعة من سلاسل بلوكتشين الرائدة، يمكننا تطوير التفاهم ودعم بعضنا البعض للارتقاء بالصناعة ككل."

فيتشين هو نظام تتبع لسلسلة التوريد تم إطلاقه في عام ٢٠١٥ ويجمع بين التتبع المادي وحفظ سجلات بلوكتشين. تعمل فيتشين حاليًا مع مجموعة متنوعة من المنظمات لتوفير حلول التتبع اللوجيستية وسلسلة التوريد.

وتستفيد فيتشين من آلية إجماع إثبات السلطة (PoA) التي تحتوي على ١٠١ عقدة رئيسية ووظائف من خلال التحقق من الهويات والسمعة، بدلًا من المداومة أو التنقيب.

لم تفعل الإعلانات الأخيرة الكثير لتحريك سعر التعليم والتدريب المهني، حيث سجل التوكن مكسبًا مؤقتًا بنسبة ٤٪ قبل أن يتراجع إلى أسعار ما قبل الإعلان والتداول الجانبي من هناك. يتم تداول VET حاليًا مقابل ٠,٠٥١ دولارًا وفقًا لتريدينغ فيو في وقت كتابة هذه السطور.