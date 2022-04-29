مشروع قانون من الحزبين لمنح هيئة تداول السلع الآجلة سلطة على البورصات والعملات المستقرة

تام شمس - الجمعة 29 أبريل 2022 08:41 صباحاً - قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين في العاصمة مشروع قانون محدث يوم ٢٨ أبريل لتنظيم مطوري العملات المشفرة والتجار والبورصات ومقدمي العملات المشفرة، مما يضعهم تحت الرقابة التنظيمية لهيئة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC).

وقد تمت إعادة تقديم قانون تبادل السلع الرقمية لعام ٢٠٢٢ (DCEA) إلى الكونغرس من قبل النائبين الجمهوريين غلين طومسون وتوم إمير بدعم من الرعاة الديمقراطيين دارين سوتو ورو خانا.

ويتضمن الإصدار المحدث قسمًا يغطي مزودي العملات المستقرة، الذين يمكنهم التسجيل بصفتهم "مشغل سلع رقمية ذات قيمة ثابتة". وسيكون هؤلاء المشغلون ملزمين بمشاركة كيفية عمل العملة المستقرة، والاحتفاظ بالسجلات للجهة التنظيمية جنبًا إلى جنب مع توفير معلومات حول الأصول التي تدعم "السلع الرقمية ذات القيمة الثابتة" وكيفية تأمينها.

ووفقًا لآخر مشروع قانون، سيفوض قانون تبادل السلع الرقمية لعام ٢٠٢٢ هيئة تداول السلع الآجلة لتسجيل وتنظيم بورصات العملات المشفرة التي تقدم تداولًا فوريًا لسلع العملات المشفرة - وهي تلك التي تسمح للمتداولين بشراء العملات المشفرة بالسعر الحالي.

ولن يؤثر قانون DCEA على السلطة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على عروض الأوراق المالية للأصول الرقمية، ولكنها بدلًا من ذلك تصنف العملات المشفرة التي ليست أوراقًا مالية كسلع رقمية تخضع للتنظيم من قبل هيئة تداول السلع الآجلة.

وستخضع بورصات العملات المشفرة أيضًا لنفس القواعد مثل مزودي السلع الآخرين لإدراج العملات المشفرة الجديدة على منصاتها. يجب أن تثبت البورصات أن العملة المشفرة "ليست عرضة للتلاعب بسهولة" من خلال تحليل آلياتها مثل "الغرض والوظيفة وهيكل الإدارة والتوزيع والمشاركة".

كما يمكن لمطوري العملات المشفرة أيضًا التسجيل طواعية لدى هيئة تداول السلع الآجلة والإفصاح عن المعلومات المطلوبة للتداول العام والإدراج في البورصة. ويشير ملخص القانون إلى أن التسجيل سيضمن دقة السجلات والمعلومات العامة حول العملات المشفرة الموحدة ويمكن أن يساعد في تسهيل الإدراج العام.

أثر عدم اليقين التنظيمي على شركات العملات المشفرة العاملة في الولايات المتحدة، وفي بيان، قال الرعاة المشاركون لمشروع القانون إنه سيساعد في تخفيف حالة عدم اليقين السائدة بشأن القواعد الحالية، حيث قال سوتو:

"إن الوضوح التنظيمي أمر بالغ الأهمية لأسواق السلع الرقمية لتعزيز الابتكار وحماية المستهلك. إذ ينفق المبتكرون ما يصل إلى خمسين بالمائة من تكاليف الشركات الناشئة على الرسوم القانونية بسبب الغموض التنظيمي الحالي بين ما هو أوراق مالية وما هو سلعة."

كذلك وصفت هيئة الدفاع عن الصناعة، مجلس العملات المشفرة للابتكار، مشروع القانون بأنه "خطوة إلى الأمام" لأنه يخلق "جوًا جديدًا من الفرص دون خنق الابتكار" مضيفًا:

"هذا واحد من عدد قليل من مشاريع القوانين التي يجب أن تراقبها الصناعة عن كثب."

في فبراير، أخبر رئيس هيئة تداول السلع الآجلة روستين بهنام المشرعين خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بشأن الأصول الرقمية أن المفوضية تفتقر إلى السلطة لفرض قوانين على مساحة العملات المشفرة بسبب اللوائح المختلفة.

ووصف بهنام مساحة العملات المشفرة بأنها "في جوهرها ... سوق غير منظم" وقال إن المزيد من السلطة التنظيمية لهيئة تداول السلع الآجلة "ستسمح لنا فقط برؤية ما يجري تحت الغطاء."

سيحتاج مشروع القانون إلى المضي قدمًا في جلسة استماع من قبل لجنة الزراعة، وإذا أقره مجلس النواب، فستتم مناقشته من قبل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ لمناقشته.