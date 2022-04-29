غولدمان ساكس يقدم أول قرض مدعوم من بيتكوين حيث تحتضن وول ستريت العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 29 أبريل 2022 06:48 صباحاً - عرضت مؤسسة غولدمان ساكس أول قرض مدعوم من بيتكوين، في خطوة كبيرة إلى الأمام لاعتماد العملة المشفرة المؤسسي في وول ستريت.

حيث قالت متحدثة باسم غولدمان ساكس لبلومبرغ إن بنك الاستثمار متعدد الجنسيات قد أقرض نقودًا بضمان بيتكوين (BTC) المملوكة للمقترض لأول مرة في تاريخ البنك. وأضافت أن الصفقة كانت مثيرة للاهتمام بشكل خاص بسبب هيكلها وإدارة المخاطر على مدار ٢٤ ساعة.

يسمح هذا القرض لحامل بيتكوين باقتراض عملة ورقية مثل الدولار الأمريكي، عن طريق تقديم بيتكوين كضمان للبنك. ويمكن للتقلب الأساسي في بيتكوين أن يجعل هذه القروض محفوفة بالمخاطر - إذا انخفض سعر بيتكوين كثيرًا، فقد يُطلب من المقترض زيادة ضماناته، وإلا فإنه يخاطر بالتصفية.

في الشهر الماضي، نفذت غولدمان، التي تمتلك الآن فريق الأصول الرقمية الداخلي الخاص بها، أول معاملة عملات مشفرة خارج البورصة (OTC) بالتعاون مع وحدة التداول التابعة لشركة استثمار العملات المشفرة التابعة لمايكل نوفوغراتز غالاكسي ديجيتال.

وغولدمان ليست وحدها في محاولة تجربة الأصول الرقمية، حيث تكثف بنوك وول ستريت الأخرى تحركاتها في مجال العملات المشفرة أيضًا.

حيث أعلنت شركة بلاك روك لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات الدولارات يوم الأربعاء عن إطلاق صندوق متداول بالبورصة يركز على بلوكتشين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة أيضًا عن مشاركتها في جولة تمويل بقيمة ٤٠٠ مليون دولار وشراكة مع شركة سيركل، وهي المشغل الرئيسي لعملة USDC المستقرة.

وفي حين أن القروض المدعومة بالعملات المشفرة ذات الضمانات الزائدة كانت عنصرًا أساسيًا في عالم التمويل اللامركزي (DeFi) لبعض الوقت - أصبح القرض المضمون بضمانات العملات المشفرة طريقة بديلة للمؤسسات والحكومات التي تتطلع إلى زيادة الوصول إلى رأس المال.