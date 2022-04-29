إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك تدعو شركات العملات المشفرة لاستخدام تحليلات بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 29 أبريل 2022 03:48 صباحاً - في رسالة نُشرت يوم الخميس، أوصت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، أو NYDFS، بأن تتبنى جميع شركات العملات الافتراضية العاملة بموجب قانون نيويورك المصرفي تحليلات بلوكتشين لتتبع المعاملات. ودعمًا للقرار كتبت الهيئة التنظيمية:

"إن عناوين المحفظة عادةً ما تكون مستعارة، مع عدم وجود أي شيء في التحويل يرتبط بالمنشئ أو المستفيد أو المالكين المستفيدين الأساسيين."

لذلك، حسبما قالت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، فمن الضروري أن تستخدم هذه الفئة من الشركات تحليلات بلوكتشين لمنع المعاملات غير المشروعة، مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما حددت الوكالة ثلاث عمليات تحليلية يمكن أن تساعد في مكافحة مثل هذه الإجراءات. وتشمل هذه زيادة ممارسات "اعرف عميلك"، أو KYC، والضوابط ذات الصلة، وإجراء مراقبة المعاملات للنشاط على السلسلة، وإجراء فحص للعقوبات للنشاط على السلسلة.

وبشكل منفصل، في نفس اليوم، أعلنت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة أنها بصدد طرح خدمة اعرف معاملتك، أو KYT، التي يطلق عليها اسم "كوين بيز إنتليجنس" لمساعدة شركات العملات المشفرة على التعامل مع مشكلات الامتثال. وحسبما صرحت به كوين بيز، فإنها خدمة من نوع API يمكن للشركات والمؤسسات استخدامها للتخفيف من المخاطر التنظيمية على منصاتهم الخاصة. وتشمل الميزات:

١. أتمتة مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي لملايين المعاملات من خلال إنشاء درجات مخاطر للعناوين.

٢. تلقي تنبيهات لتمكين الإدارة الاستباقية للمخاطر إذا كانت هناك تغييرات في ملفات تعريف المخاطر.

٣. تكوين محركات القواعد ورؤى المخاطر الفريدة بسهولة في أدوات إدارة الحالة الحالية التابعة لجهات خارجية.

٤. فحص المعاملات المتعلقة بتمويل مكافحة الإرهاب وغيرها من العلامات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال على نطاق واسع.

وفي الوقت نفسه، تم تغيير اسم كوين بيز أناليتيكس إلى كوين بيز تريسر لتصور تدفق الأموال باستخدام بيانات الإسناد العامة لتقليل الاحتيال، وإزالة الغموض عن مخاطر الطرف المقابل، والمساعدة في الإبلاغ عن مخاطر مكافحة غسيل الأموال من خلال درجات وتنبيهات المخاطر.