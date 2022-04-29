روبوت محفظة تيليغرام يتيح للمستخدمين إرسال العملات المشفرة داخل التطبيق عبر مشروع بلوكتشين الذي تم إحياؤه

تام شمس - الجمعة 29 أبريل 2022 02:41 صباحاً - حسبما قيل عبر منشور على تويتر يوم الثلاثاء، قام تطبيق المراسلة الفورية تيليغرام بنشر مدفوعات العملات المشفرة عبر تون توكن.

وللوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدمون أولًا إلى تنزيل وتثبيت بوت المحفظة الرسمي من تيليغرام، والذي يسمح لهم بشراء عملة مشفرة عن طريق البطاقة المصرفية والتبادل والتحويل إلى محافظ أخرى. ووفقًا للشركة، يمكنهم بعد ذلك إرسال بيتكوين (BTC) أو تون كوين إلى مستخدمين آخرين من خلال النقر على أيقونة "المحفظة" في الرسائل المباشرة.

تون هو اختصار لشبكة تيليغرام المفتوحة وقد تم إنشاؤها بواسطة الشركة التي تحمل الاسم نفسه في عام ٢٠١٧ للخدمات اللامركزية مثل التخزين اللامركزي والشبكات المجهولة ونظام DNS والمدفوعات الفورية وغيرها باستخدام آلية إثبات الحصة. وقد أفاد كوينتيليغراف سابقًا أن تيليغرام تخلت عن تون في مايو ٢٠٢٠، بعد معركة طويلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

جاء القرار في الوقت الذي زعمت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة باعت أوراقًا مالية غير مسجلة للجمهور من خلال طرحها الأولي للعملة. ولتعقيد الأمر، حكم قاضٍ في نيويورك سابقًا بأن الشركة لا يمكنها توزيع غرام، وهو توكن مشابه لتون، على مستثمرين خارج الولايات المتحدة.

بعد وقت قصير من خروج مطوري تيليغرام، تولى عشاق العملات المشفرة من جميع أنحاء العالم زمام الأمور بسرعة وأطلقوا شبكة تون المجانية بشبكتها الرئيسية الخاصة، بناءً على تقنية تون.