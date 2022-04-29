تعليق حساب مؤسس آيف "ستاني كوليتشوف" لفترة وجيزة من تويتر بعد المزاح حول أن يصبح الرئيس التنفيذي المؤقت

تام شمس - الجمعة 29 أبريل 2022 02:41 صباحاً - تم تعليق حساب ستاني كوليتشوفمؤسس آيف (AAVE) مؤقتًا من تويتر هذا الأسبوع، بعد ساعات فقط من المزاح بأنه انضم إلى شركة وسائل التواصل الاجتماعي كرئيس تنفيذي مؤقت.

حيث غرد كوليتشوف يوم الثلاثاء في منشور كان مقصودًا به أن يكون مزحة "عاجل: سأنضم إلى تويتر كمدير تنفيذي مؤقت". تم ختم التغريدة بالطابع الزمني الساعة ٢:٤٨ مساءً بتوقيت المحيط الهادي (٩:٤٨ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق). وفي اليوم التالي، تم تعليق حساب مؤسس آيف، وذلك حسبما أكد متحدث باسمه لكوينتيليغراف. وأكد المتحدث أيضًا أن هذا كان أول تعليق لكوليتشوف على منصة التواصل الاجتماعي وأنه لم يتلق أي تحذيرات مسبقة.

وقال كوليتشوف في بيان: "لقد اختار موقع تويتر، الذي اشتراه إيلون ماسك مؤخرًا، تعليق حسابي"، مضيفًا أن هذه الخطوة تسلط الضوء على مخاطر الملكية المركزية لإنشاء المحتوى.

تم رفع الحظر بعد ظهر الخميس، حيث غرد كوليتشوف بأنه "عاد كمدير تنفيذي مؤقت" لشركة التواصل الاجتماعي.

يأتي تعليق كوليتشوف في توقيت غير مناسب بالنسبة إلى تويتر بعد أن أكد الملياردير إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه حصل على اتفاق للاستحواذ على الشركة مقابل ٤٤ مليار دولار. ومن خلال جعل تويتر خاصًا، يعتزم ماسك الترويج لحرية التعبير من خلال إنشاء "ساحة مدينة رقمية" حيث يمكن للجميع التعبير عن آرائهم.

ليس من الواضح تمامًا إذا ما كان التغريد حول أن تصبح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ينتهك شروط خدمة النظام الأساسي أو تفويضه الجديد بحرية التعبير. وأوضح يوم الثلاثاء أن التعليق يتماشى مع مفهوم ماسك لحرية التعبير، وهو ما يعني ببساطة الكلام الذي "يتطابق مع القانون".