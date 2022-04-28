المنظمات المستقلة اللامركزية من سولانا يمكن أن تتواصل معك للتصويت الآن عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية

تام شمس - الخميس 28 أبريل 2022 05:41 صباحاً - لن يكون لديك أبدًا أي عذر لتفويت تصويت آخر بشأن الحوكمة إذا اتصلت المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) أو قامت بإرسال رسائل نصية لحثك على التصويت.

تعتمد نوتيفاي نتورك على هذا المفهوم للمساعدة في تحسين معدلات المشاركة السيئة في أصوات الحوكمة. وهي تجمع بين الأساليب المركزية الشائعة التي يستخدمها مجتمع ويب ٣ مثل إشعارات تيليغرام وديسكورد مع إشعارات أكثر تقليدية ويصعب تجاهلها مثل المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني مع إطلاقها مع المنظمات المستقلة اللامركزية من سولانا.

وبدعم من شركات رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة ريس كابيتال وهاشد، طبقت نوتيفاي في ٢٤ أبريل خدمة الإخطار الخاصة بها على جميع المنظمات المستقلة اللامركزية التي تم إطلاقها على منصة سولانا ريلمز داو.

حيث أخبر مؤسس نوتيفاي، بول كيم، كوينتيليغراف أن مهمة مشروعه بسيطة:

"نحن نريد تعزيز المجتمعات لتكون أكثر نشاطًا. فقد اشتريتم التوكنات، لذا يجب عليكم استخدامها".

وكما هو الحال، تعد غرف الدردشة على تيليغرام وديسكورد من بين الطرق الأكثر شيوعًا للبقاء على اتصال مع المشاركين في المنظمة المستقلة اللامركزية بالمشروع. ومع ذلك، يشعر كيم أن هذه الطريقة غير فعالة حيث قال: "يحافظ معظم المستخدمين على كتم صوت محادثاتهم المتعلقة بالعملات المشفرة بسبب الحجم الكبير للرسائل".

وهذا يجعل من الصعب على المستخدمين معرفة متى تم تقديم مقترحات جديدة في الوقت المناسب لإجراء تصويت.

يأمل كيم في قلب الاتجاه نحو المشاركة المنخفضة من خلال السماح للمشاركين في المنظمات المستقلة اللامركزية على ريلمز باختيار طرق مختلفة يمكن إخطارهم بها عند إصدار اقتراح الحوكمة. يمكن أن تبدأ هذه الإشعارات برسائل تيليغرام أو ديسكورد المباشرة، لكن كيم قال إنه يمكن "تصعيدها" إلى البريد الإلكتروني والرسائل النصية وحتى مكالمة هاتفية إذا لم يستجيبوا في البداية.

وعلى الرغم من أن رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية على وجه الخصوص ليست وسائل اتصال شائعة في عالم ويب ٣، يعتقد كيم أنها يجب أن تخدم وظيفة مهمة جدًا للمنظمات المستقلة اللامركزية.

"لسبب ما، تخطينا البريد الإلكتروني من ويب ٢ عندما قفزنا إلى ويب ٣. فهل يمكننا تحدي نماذج ويب ٣ باستخدام أساسيات ويب ٢؟"

من الواضح أن هناك مشكلة في مشاركة الناخبين في المنظمات المستقلة اللامركزية على سولانا. ووفقًا لبيانات من متتبع المنظمات المستقلة اللامركزية "ديب داو"، فإن أقل من ١٪ من حاملي توكنات الحوكمة في أفضل ثلاثة منظمات مستقلة لامركزية في سولانا - يو إكس دي بروتوكول (UXP) و مانغو داو DAO (MNGO) و سيروم (SRM) - هم أعضاء نشطون. هناك ٥٠٠ منظمة لامركزية مستقلة في العوالم بقيمة خزانة جماعية تبلغ ١,٥ مليار دولار وفقًا لكيم.

وفي منشور مدونة بتاريخ ٢٤ أبريل بواسطة نوتيفاي، وافق مهندس برمجيات سولانا لابز داو، سيباستيان بور، على أن خدمات الإشعارات لا تسحب ثقلها حاليًا بالنسبة إلى المنظمات المستقلة اللامركزية. وذكر أن "الإخطارات جزء لا يتجزأ من إبلاغ أعضاء المجتمع عن نشاط المنظمات المستقلة اللامركزية."

في النهاية، قال كيم إن خدمته "يمكن استخدامها لجميع الأنشطة على السلسلة بما في ذلك الصفقات وعمليات التوزيع والبيع وتنبيهات التصفية". ومع ذلك، في الوقت الحالي، يعتبر "ريلمز هو أرض الاختبار" لمعرفة ما إذا كان حله يمكن أن يمكّن المستخدمين من الابتعاد عن لوحة المفاتيح الخاصة بهم: